635x357 Castigan a Westbrook por golpear a un árbitro con un balón. STEVE REED (Associated Press)

CHARLOTTE, North Carolina, EE.UU. (AP) — Russell Westbrook dijo que "no tiene idea" de por qué sancionaron con falta técnica el golpe que dio a uno de los árbitros en la cabeza con la pelota en el primer cuarto del juego que su equipo, el Thunder de Oklahoma City, perdió el miércoles por 123-112 ante los Hornets de Charlotte.

Después de un tiempo muerto, Westbrook estaba cerca de la banca del Thunder y lanzó un balón bombeado que dio en la cabeza de Tre Maddox, que estaba mirando a otra parte. Otro de los jueces, Brent Barnaki, vio lo sucedido y sancionó a Westbrook con falta técnica.

"En lugar de que Russell (Westbrook) entregara la pelota al árbitro más cercano, la lanzó hacia la zona donde estaba Tre (Maddox), que no estaba mirando", explicó el árbitro Sean Corbin al término del partido. "La pelota le dio en la cara, así que es una falta técnica".

Westbrook dijo que solo estaba devolviendo la pelota a Maddox después del tiempo muerto y antes de sentarse en la banca. Llamó incluso a Maddox por su nombre antes de lanzarle el balón, agregó defendiendo que su acción no fue intencionada.

"(Maddox) se volteó hacia mí y después miró hacia otra parte", señaló Westbrook. "No sé qué decirles en verdad. No soy ese tipo de persona. Nunca jamás faltaría el respeto al juego de esa forma, lanzar la pelota contra un árbitro. Nunca lo he hecho".

"Algo así ni siquiera se escucha en nuestro deporte hoy. Si alguien hace eso lo expulsan del partido. No se permite y yo jamás haría eso".

Westbrook reaccionó de inmediato con incredulidad ante la decisión, abandonó la zona técnica de su equipo y se acercó a la mesa del responsable del marcador. Intentó exponer su caso ante los árbitros pero no tuvo éxito.

"Que me apliquen una falta técnica es una locura para mí, pero hay que aceptar lo bueno y lo malo", dijo Westbrook, que logró 33 puntos y 15 rebotes en la derrota de su equipo.