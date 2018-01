Cavaliers: Kevin Love vuelve al puesto de ala-pívot

INDEPENDENCE, Ohio, EE.UU. (AP) — La nueva posición de Kevin Love no ha irritado a los Cavaliers. Eso es algo positivo.

Señalado por algunos compañeros durante una caldeada reunión esta semana, Love volverá a jugar como ala-pivot dentro de los ajustes hechos por el entrenador Tyronn Lue en su alineación en busca de reanimar a un equipo que ha perdido 10 de 13 partidos.

Lue se había resistido a los cambios, pero tras el entrenamiento del jueves anunció que el alero Jae Crowder fue relegado al segundo equipo, el centro Tristan Thompson regresa al quinteto titular y puso a Love, quien fue designado como suplente para el Juego de Estrellas, en una posición en la que se siente más a gusto.

LeBron James y compañía atraviesan un periodo de turbulencia, marcado por el encuentro del lunes previo a un entrenamiento en el que los jugadores airearon quejas. Algunos apuntaron su frustración con Love, quien se marchó a casa enfermo el sábado durante la desigual derrota ante Oklahoma City y no se entrenó el domingo.

Lue indicó que consideró otro cambios, pero decidió que la maniobra Crowder-Thompson-Love es la correcta en este momento.

La temporada de Cleveland anda a los tumbos con la tanda de derrotas, y Lue no tuvo otra opción que hacer algo para frenar la espiral negativa. Pudo haber hecho otros cambios, como sentar al base Isaiah Thomas o al alicaído J.R. Smith, pero Lue cree que sacar a Crowder de los titulares era lo más aconsejable. Lue dijo que Crowder, titular en 43 de los 46 partidos de Cleveland, aceptó la situación sin resistirse.

Cuando Lue informó a Love del cambio, el cinco veces All-Star respondió diciendo “bien”.

No es la primera vez que los Cavs se sumen en una crisis.

“Vamos a estar bien”, dijo James. “Pero tenemos que recuperar nuestra dinámica. No será tan fácil como quisiéramos. Pero al fin de cuentas, nada es fácil para mí, así que estoy a gusto con nuestra situación. No me gusta perder, no me gusta como hemos estado perdiendo. Pero creo que esto nos beneficiará a largo plazo”.