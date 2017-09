635x357 Cavaliers esperan que Thomas pueda jugar en enero. TOM WITHERS (Associated Press)

INDEPENDENCE, Ohio, EE.UU. (AP) — Con cada día que pasa, Isaiah Thomas vuelve a ser el mismo.

“Me estoy fortaleciendo”, comentó el armador adquirido por Cleveland durante el receso entre campañas. Afirmó que sigue evolucionando favorablemente su lesión de cadera, y los Cavaliers esperan que su nuevo jugador pueda jugar en enero.

Thomas realizó pocas actividades físicas durante meses, tras romperse el labrum derecho y quedar fuera de los playoffs con los Celtics de Boston durante la final de la Conferencia del Este ante los propios Cavs. Ahora, ha aumentado su ritmo de trabajo, incluso corriendo y lanzando el balón.

“Físicamente me encuentro en un buen punto y progreso cada día”, aseveró. “En estas últimas tres semanas he podido estar con el personal de entrenamiento seis días a la semana y me concentro en recuperar la fuerza en ese músculo”.

Había preocupaciones sobre la posibilidad de que Thomas, adquirido en un canje que involucró a Kyrie Irving, se perdería mucho más tiempo. Incluso surgieron versiones de que podría ausentarse durante toda la temporada.

Sin embargo, los Cavs se muestran alentados por la evolución que Thomas mostró en un corto periodo. Consideran que podría incluso volver a la alineación antes de que termine el año.

“Es una estupenda noticia tan sólo ver la forma en que él ha progresado durante el transcurso de las últimas semanas”, opinó el entrenador Tyronn Lue. “Cuando ves que un chico como él vuelve a la actividad, se abre una gran oportunidad”.

En tanto Thomas no se encuentre saludable, Derrick Rose será el armador titular. Los Cavs muestran también optimismo respecto de lo que han observado en Rose, quien ha adelgazado para reducir la presión que soportan sus rodillas, propensas a las lesiones.

Thomas promedió 28,9 puntos la temporada anterior con los Celtics, que lo enviaron a Cleveland junto con el alero Jae Crowder, el pívot Ante Zizic y una selección en la primera ronda del draft de 2018. Los Cavs mostraron originalmente preocupación por los problemas de Thomas, y frenaron el canje hasta que los Celtics añadieron una selección de segunda ronda para completar el trueque.