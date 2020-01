Correcaminos aseguran ventaja de casa en Semifinal de LPB

En el último partido y cierre de la ronda regular de la V Temporada de la Liga Panameña de Baloncesto – LPB, los Correcaminos de Colón aseguran la ventaja de casa en semifinal a superar por marcador de 87 a 75 al quinteto del Club Deportivo Panteras; en el único encuentro que se realizó anoche en la Arena Roberto Durán.



Los parciales fueron: Colón 87 – 75 Panteras (25/21, 23/19; 16/13 y 23/22).





Por los Correcaminos de Colón, los mejores fueron el centro Jaime Lloreda con doble-doble 21 puntos, 11 rebotes, 7 defensivos y 4 asistencias; el armador Scott Rodgers con 18 tantos, 4 rebotes y 4 asistencias, Tyler Gaskins con 16 unidades, 4 rebotes y 3 asistencias; el refuerzo dominicano Elys Guzmán con doble-doble 15 puntos, 10 rebotes, 8 defensivos e Isaac St. Rose con 14 tantos y 7 rebotes.



Los más destacados por el Club Deportivo Panteras Antonio Austin con 18 antos y 5 rebotes seguido de Alejandro Grant con doble-doble 17 puntos, fue el líder debajo de los tableros con 16 rebotes, 13 defensivos, Luis Dinolis y el refuerzo boricua Tjader Fernández ambos con 13 unidades.





Tabla de posiciones:



1.- Caballos de Coclé 9 – 1 - CLASIFICADO

2.- Correcaminos de Colón 7 – 3 - CLASIFICADO

3.- Club Deportivo Panteras 6 – 4 - CLASIFICADO

4.- Universitarios del West 5 – 5 - CLASIFICADO

5.- Atlético Nacional 2 – 8 - ELIMINADO

6.- Toros de Chiriquí 1 – 9 - ELIMINADO





A continuación el calendario oficial de las semifinales de la V Temporada de la Liga Panameña de Baloncesto (LPB):



viernes 31 de enero – Arena Roberto Durán:



9:00p.m. Caballos de Coclé vs. Universitarios del West – Juego #1



sábado 1 de febrero – Arena Teófilo “Panamá” Al Brown de Colón:



8:30p.m. Correcaminos de Colón vs. Club Deportivo Panteras – Juego #1



domingo 2 de febrero – Arena Roberto Durán:



5:00p.m. Universitarios del West vs. Caballos de Coclé – Juego #2



lunes 3 de febrero – Arena Roberto Durán:



8:30p.m. Club Deportivo Panteras vs. Correcaminos de Colón – Juego #2



martes 4 de febrero – Arena Roberto Durán (de ser necesario):



8:30p.m. Caballos de Coclé vs. Universitarios del West – Juego #3



miércoles 5 de febrero – Arena Teófilo “Panamá” Al Brown de Colón (de

ser necesario):



8:30p.m. Correcaminos de Colón vs. Club Deportivo Panteras – Juego #3