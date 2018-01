Críticas a padre de Ball por declaración sobre entrenador

El entrenador de los Mavericks de Dallas, Rick Carlisle, se mostró indignado el domingo por las declaraciones del padre de Lonzo Ball en referencia al estratega de los Lakers de Los Ángeles.

LaVar Ball, conocido por su carácter extrovertido, fue citado por ESPN en una nota difundida durante la jornada. Afirmó que el entrenador de los Lakers, Luke Walton, es demasiado joven para dirigir y “no tiene el control” del equipo.

Walton negó que los comentarios le hubieran molestado. Está claro que sí disgustaron a algunos de sus colegas en la NBA.

Carlisle, presidente de la Asociación de Entrenadores de la NBA, consideró que el artículo era “una desgracia”, y que los comentarios del padre del joven jugador de los Lakers resultaban “ignorantes” y “distraían” al equipo.

“ESPN es socio de la NBA, y ha sido un gran socio”, manifestó Carlisle. “Parte de esa sociedad reside en que los entrenadores hacemos muchas cosas para ayudarles con el acceso, las entrevistas, ese tipo de cosas. Y a cambio de eso, ellos deberían apoyar a los entrenadores. Publicar un artículo en que el padre de un jugador de la NBA tiene una opinión que se difunde como algo legítimo erosiona la confianza que hemos construido con ESPN. Y nuestros entrenadores están molestos. Luke Walton no se merece eso”.

Los Lakers recibían el domingo a Atlanta. Han perdido nueve duelos en forma consecutiva.

En la práctica matutina de tiro, Walton aseguró que cuenta con el apoyo de la gerencia de los Lakers. Afirmó que es el principal preocupado por la posibilidad de que el desempeño de Lonzo Ball pueda ser afectado por los comentarios de su padre.

“Esto no me molesta”, aseguró. “Mi única preocupación con todo esto es sobre Zo. Si él está bien con esto y puede jugar sin que se afecte su relación conmigo, no me molesta en absoluto”.

Walton dijo que algunos entrenadores han hablado con él tras los comentarios de LaVar Ball.

“Todos comparten la idea de que nuestro trabajo como entrenadores consiste en dirigir a nuestros equipos y no preocuparnos por lo que piensen los padres u otras personas ajenas a la organización”, comentó. “Muchos han manifestado apoyo, pues saben cómo es dirigir equipos jóvenes. A partir de lo que ven, saben que nuestro equipo juega con todo, tal como yo lo sé”.

Lonzo Ball buscó también restar importancia a las declaraciones.

“Él expresa sus opiniones”, indicó en referencia a su padre. “No va a cambiar”.