Durant brilla en su regreso tras una lesión de rodilla

OAKLAND, California, EE.UU. (AP) — ¿La primera jugada de Kevin Durant tras 19 partidos de baja por una lesión de rodilla? Un mate a una mano. KD terminó con 16 puntos, 10 rebotes y seis asistencias y ayudó a los Warriors de Golden State a imponerse el sábado por 123-101 a unos mermados Pelicans de Nueva Orleans.

"Lograr el primer mate del partido es una buena sensación no importa cuánto tiempos hayas estado fuera", dijo. "Me sentí bien vistiendo la camiseta, saliendo con el equipo. Me volví a sentir normal. Soy un jugador de baloncesto, me encanta jugar al baloncesto, es mi cosa favorita, así que me siento bien cuando soy parte del equipo, siento que soy parte de esta energía y que tenemos buenas sensaciones".

Con la ausencia del vigente Jugador Más Valioso Stephen Curry por un golpe en la rodilla izquierda, Durant brilló durante 31 minutos y los Warriors sumaron su 14to triunfo seguido — la mejor seguidilla de la NBA esta temporada. Durant no jugaba desde que lesionó el pasado 28 de febrero en Washington.

"Estoy muy orgullosa de él, por supuesto, como siempre", dijo su madre, Wanda Durant, quien sonrió, firmó autógrafos y se tomó selfies con los fans. "Le dijimos que siguiera trabajando duro pero que no se apurara rápido, que se tranquilizara y se relajara".

Klay Thompson anotó 20 tantos y Draymond Green 13 y atrapó ocho rebotes para unos Warriors con la vista puesta en la postemporada.

Su entrenador, Steve Kerr, bromeó sobre los "tres juegos sin importancia" que les quedan después de que el mejor equipo de la NBA se coronó en la Conferencia Oeste con la mejor foja el miércoles en Phoenix. Sin embargo, el sábado jugaron para ganar.

Tener a Durant de vuelta dio fuerza al equipo.

"Creo que se veía genial. Es difícil para cualquiera estar un mes fuera y regresar y ofrecer un gran espectáculo", apuntó Thompson. "Fue genial ver esa primera jugada, verle atacar el aro así".

Durant alzó las dos manos al cielo y señaló al pisar el parqué antes del salto inicial. Sus lanzamientos no fue tan consistentes como acostumbra — tuvo 6 de 15 y falló sus cuatro intentos de triple.