635x357 Fallece Jerry Krause, el arquitecto de los Bulls de Jordan. ANDREW SELIGMAN (Associated Press)

CHICAGO (AP) — Jerry Krause, el arquitecto de la dinastía de los Bulls de Chicago que conquistó seis títulos de la NBA con Michael Jordan al frente, ha fallecido. Tenía 77 años.

Los Bulls confirmaron su deceso el martes.

Oriundo de Chicago, Krause pasó 18 temporadas como gerente general de los Bulls. En un par de ocasiones, se le nombró el Ejecutivo del Año en la NBA.

Ayudó a conseguir una de las mayores series de éxitos en la historia de la NBA, y convirtió a la franquicia en una marca de renombre mundial.

"Toda la organización de los Bulls está profundamente entristecida por el fallecimiento de Jerry Krause", declaró el presidente ejecutivo Jerry Reinsdorf. "Jerry fue una de las personas que más arduamente trabajaba que he conocido, y fue uno de los mejores evaluadores de talento. Jerry fue parte integral de nuestro ciclo de seis campeonatos en ocho años. Fue realmente el arquitecto de nuestros formidables equipos de los 90. Yo no estaría en el Salón de la Fama del Básquetbol de no haber sido por Jerry".

Krause asumió como gerente de los Bulls en 1985 y fue responsable de rodear a Jordan con los jugadores que completaron dos tripletes seguidos de títulos en la década de los 90.

También contrató a Phil Jackson para que fuera auxiliar de Doug Collins. Terminó despidiendo a Collins para darle las riendas a Jackson luego de alcanzar la final de la Conferencia del Este en 1989.

Adquirió a Scottie Pippen en un canje realizado el día del draft de 1987, en el que también seleccionó a Horace Grant. Ambos se convirtieron en los principales socios de Jordan en los potentes equipos.

"Jerry fue una figura clave en la dinastía de los Bulls de Chicago en los 90, y significó mucho para los Bulls, los Medias Blancas y toda la ciudad de Chicago", comentó Jordan, actual propietario de los Hornets de Charlotte, por medio de un portavoz. "Mis sentidas condolencias para su esposa Thelma, su familia y sus amigos".

El croata Toni Kukoc, Stacey King y B.J. Armstrong también tuvieron un papel prominente en esos equipos, luego de ser tomados en el draft. También con jugadores que fichó, como John Paxson, Steve Kerr, Bill Wennington y Ron Harper. Y no se puede obviar a Dennis Rodman, el estrafalario reboteador que se incorporó mediante un canje.

Krause trabajó también para equipos de béisbol, incluidos los Indios de Cleveland, los Atléticos de Oakland, los Marineros de Seattle, los Medias Blancas de Chicago, los Yanquis y los Mets de Nueva York y, más recientemente, los Diamondbacks de Arizona.

El venezolano Ozzie Guillén, quien fue pelotero y piloto de los Medias Blancas, emitió una declaración en la que se dijo "triste por el deceso de Jerry Krause".

"Él creyó en mí cuando no muchos lo hicieron. Que Dios te bendiga. Mis plegarias están contigo y con tu familia", destacó Guillén.

Recordó que, cuando se pactó el canje que lo puso en Chicago, algunos se preguntaron por qué el equipo había cedido a Lamar Hoyt, lanzador galardonado con el Cy Young, para hacerse de un campocorto bajito.

"Su respuesta fue: 'Me importa un... él puede jugar''', rememoró Guillén, intercalando una palabra malsonante.

Pero a Krause se le vinculará más con el básquetbol, por los títulos que obtuvo, si bien la gestión tuvo un final agrio. Una disputa con Krause derivó en la salida de Jackson y en la desintegración de la dinastía tras el segundo tricampeonato en 1998.

Se retiró como gerente general en 2003, incapaz de devolverle la gloria al equipo. De hecho, los Bulls no han vuelto a coronarse.