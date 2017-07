Fuente AP: Blake Griffin regresa a Clippers

Blake Griffin accedió a un contrato por cinco años y cercano a los 175 millones de dólares para permanecer con los Clippers de Los Ángeles, reveló el viernes una persona enterada de la situación.

Griffin y los Clippers llegaron al acuerdo el viernes por la noche, y el trato se oficializará cuando la moratoria de la liga para cambios entre temporadas termine el 6 de julio. La persona habló con The Associated Press a condición de no ser identificada dado que el acuerdo no ha sido firmado.

La semana pasada, Griffin renunció a ejercer la última campaña de su contrato, uno que le habría pagado 21,4 millones de dólares.

Griffin ha pasado toda su carrera en la NBA con los Clippers, con los que promedia 21,5 puntos y 9,4 rebotes al acertar el 52% de sus tiros de campo en siete temporadas. Se queda en unos Clippers que esta semana perdieron a Chris Paul, que se integra a los Rockets de Houston.