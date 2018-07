Fuente AP: Durant firmará por dos años más con Warriors

Kevin Durant se queda con los campeones de la NBA. Y LeBron James podría mudarse muy cerca de ellos.

Durant ha decidido firmar un contrato por dos años para permanecer con los Warriors de Golden State, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación con la condición de anonimato, ya que el pacto no puede hacerse oficial hasta el viernes cuando termina la moratoria de la liga.

El acuerdo tiene una opción de jugador para el 2019-20, por lo que Durant puede — y probablemente lo hará — convertirse en agente libre el próximo verano.

Es un triunfo para los Warriors, bicampeones defensores de la NBA, en varios niveles. No sólo mantendrán al Jugador Más Valioso de la Final de la NBA de 2017 y 2018, sino que también consiguen cierta flexibilidad financiera con el acuerdo.

Se le pagarán a Durant 30,5 millones de dólares la temporada que entra, unos cinco millones menos de lo que podría haber exigido si el contrato fuera estructurado de manera diferente. Ese ahorro dará a Golden State opciones para hacer otros movimientos este verano.

The New York Times fue el primero en informar sobre la intención de Durant de firmar el acuerdo.

En tanto, James creó un frenesí el sábado sin decir una palabra.

James pasó la semana de vacaciones en Anguila, y abordó un jet privado de Gulfstream en la mañana para volar al área de Los Ángeles. Cuando llegó alrededor del mediodía —después que su plan de vuelo fuera rastreado en línea— los reporteros y al menos un helicóptero de noticias estaban esperando a la estrella de los Cavaliers de Cleveland, que decidió convertirse en agente libre sin restricciones y no optar por un acuerdo de 35,6 millones de dólares para la próxima temporada.

Los Lakers han sido largamente mencionados como el principal destino para James, y tienen más espacio salarial este verano que ningún equipo en la NBA. Pero ir el sábado a Los Ángeles no brinda necesariamente alguna pista sobre su equipo para la próxima temporada, ya que James tiene propiedades en el sur de California.

Filadelfia ha sido uno de los equipos a menudo mencionados como un club que persuadiría a James este verano, y ese puede ser el caso.

Durant, James, Paul George y Chris Paul están entre los grandes nombres que ingresarán a la agencia libre este fin de semana. Los equipos pueden comenzar a negociar con los jugadores una vez que llegue las 12:01 de la mañana, tiempo del Este del domingo, aunque los Warriors ya habían dicho que Durant obtendría lo que quisiera.