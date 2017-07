635x357 Fuente AP: Ibaka acuerda quedarse con Raptors tres años más. TIM REYNOLDS (Associated Press)

Cuando Toronto recibió a Serge Ibaka antes de la fecha límite de canjes la temporada pasada, los Raptors dejaron en claro que no tenían la intención de dejarlo ir en verano durante la agencia libre.

Y ahora eso ha sido demostrado.

Ibaka accedió a las condiciones de un contrato por tres años y 65 millones de dólares para permanecer con los Raptors, indicó una persona familiarizada con las negociaciones.

La persona habló con The Associated Press el domingo bajo la condición de anonimato porque el acuerdo no puede ser firmado hasta que la moratoria entre temporadas de la NBA termine el próximo jueves.

Al retener al congoleño de 2,08 metros era una obvia prioridad para los Raptors, que también se encuentran en negociaciones para recontratar a su base estrella Kyle Lowry.

Ibaka, de 27 años, fue canjeado a Toronto de Orlando cerca del final de la temporada pasada por Terrence Ross y una selección de primera ronda del draft. Promedió 14,2 puntos y 6,8 rebotes en 23 partidos con los Raptors.

"Su estilo de juego se ajusta al nuestro", declaró el entrenador de los Raptors, Dwane Casey, cuando el intercambio se realizó.

Toronto claramente no ha cambiado de parecer.

Rumbo a su novena temporada en la NBA, Ibaka tiene promedios de carrera de 12 puntos y 7,3 tableros. Ibaka pasó sus primeros siete años en la NBA con Oklahoma City, ayudando al Thunder a llegar a la final de la liga en 2012 ante el Heat de Miami.