Fuente AP: Pelicans acuerdan canje de Anthony Davis a Lakers

Pelicans acuerdan canje de Anthony Davis a Lakers. Associated Press

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Los Pelicans de Nueva Orleáns accedieron a un canje que enviaría a su estrella Anthony Davis a los Lakers de Los Ángeles a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera ronda de draft, de acuerdo con dos personas al tanto de la negociación.

Las dos personas hablaron el sábado con The Associated Press a condición del anonimato dado que el intercambio no puede anunciarse de manera oficial antes del inicio del nuevo año de la liga, que arranca el 6 de julio. ESPN fue el primero en reportar el canje.

El acuerdo une a Davis, que a sus 26 años es una de las máximas estrellas de la NBA, con LeBron James, de 34 años. También da a los Pelicans un joven grupo de promesas y la oportunidad de sumar más.

Nueva Orleáns posee la primera selección general del draft del jueves y ahora contaría con la cuarta selección general, que era de los Lakers.

Sin embargo, queda por verse qué tan bien se recupera Ingram de un coágulo que lo obligó a perderse parte de la temporada pasada.