635x357 Fuente AP: Pelicans acuerdan canje de Anthony Davis a Lakers. BRETT MARTEL (Associated Press)

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Después de todo, Anthony Davis jugará al lado de LeBron James con los Lakers de Los Ángeles.

Los Pelicans de Nueva Orleáns accedieron a un canje que enviaría a su insatisfecha estrella a los Lakers a cambio del base Lonzo Ball, el alero Brandon Ingram, el escolta Josh Hart y tres selecciones de primera ronda de draft, indicaron el sábado varias personas al tanto de la negociación.

Las personas hablaron con The Associated Press a condición del anonimato dado que el intercambio no puede anunciarse de manera oficial antes del inicio del nuevo año de la liga, que arranca el 6 de julio. ESPN fue el primero en reportar el canje.

El acuerdo pone fin a una saga de casi cinco meses que se convirtió en un embarazoso espectáculo de la NBA que quizá afectó las aspiraciones de playoffs de los Lakers e incluso fue causa de despidos luego que Davis solicitara ser canjeado a finales de enero a través de su agente, Rich Paul, que también representa a James.

Ahora, Davis, de 26 años y seis veces All-Star, llevará su juego dinámico, acelerado y de altura a Hollywood para formar una interesante dupla con James, que a sus 34 años es una superestrella de la liga años, tricampeón de la NBA y un personaje habitual en las finales.

A cambio, los Pelicans reciben un joven grupo de promesas que los Lakers dejaron ir a fin de lograr el trato, y la oportunidad de sumar más. Nueva Orleáns de antemano posee la primera selección general del draft del jueves y ahora contará con la cuarta selección general, que era de los Lakers, lo que da al nuevo jefe de operaciones deportivas de los Pelicans, David Griffin, la oportunidad de añadir otro prospecto de elite a quien todos esperan que el equipo elija en la posición de honor, Zion Williamson _estrella de Duke.

Sin embargo, aún está por verse qué tan bien se recupera Ingram de un coágulo sanguíneo que lo obligó a perderse parte de la temporada pasada. El alero de 21 años fue diagnosticado con una trombosis venosa profunda en marzo.

Los Lakers y los Pelicans se quedaron fuera de la postemporada en la reciente campaña y la petición de Davis de cambiar de equipo causó una evidente aspereza entre ambos equipos luego que Los Ángeles abiertamente buscó concretar un trato y los Pelicans solicitaron a la NBA que investigara si esas acciones representaban una violación a las reglas.

Luego que el periodo de canjes terminó sin un acuerdo, Davis terminó la temporada como la estrella inadaptada que en ocasiones es abucheada e insultada durante los partidos en casa y los Pelicans despidieron a su entonces gerente general Dell Demps. Varios jugadores de los Lakers reconocieron que les pasó por la mente una posible salida del equipo, y las derrotas que trajo como resultado sacó a Los Ángeles de los sitios de playoffs a mediados de la temporada.