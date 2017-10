635x357 Fuente AP: Tsai accede a comprar 49% de los Nets. BRIAN MAHONEY (Associated Press)

NUEVA YORK (AP) — El multimillonario Joseph Tsai ha accedido a comprar una participación de 49% de los Nets de Brooklyn a Mikhail Prokhorov, con una opción para convertirse en dueño mayoritario en cuatro años, dijo el viernes una persona enterada de la situación.

La franquicia está valuada en 2.300 millones de dólares bajo los términos del acuerdo, dijo a The Associated Press esa persona, quien solicitó permanecer en el anonimato porque no se han emitido comentarios públicos sobre la venta, misma que debe ser aprobada por la junta directiva de la NBA.

Tsai es cofundador y vicepresidente ejecutivo de Alibaba Group, la empresa china de comercio electrónico. Nacido en Taiwán, se graduó de la universidad de Yale, y es también propietario de un nuevo equipo de lacrosse, que jugará en San Diego.

Se trata del magnate más reciente que paga un alto precio por un equipo de la NBA. Tilman Fertitta desembolsó el mes pasado una cifra sin precedente de 2.200 millones de dólares para adquirir los Rockets de Houston.

Ese monto rebasó el de 2.000 millones de dólares que Steve Ballmer pagó por los Clippers de Los Ángeles.

ESPN fue el primer medio que informó sobre el acuerdo con Tsai.

Prokhorov compró el equipo en 2010 y supervisó su mudanza de Nueva Jersey a Brooklyn. El multimillonario ruso no ha solido presentarse en los encuentros durante los años recientes, en que los Nets fueron de clasificarse a los playoffs a tener la peor foja de la liga. Por un tiempo, Prokhorov se había mostrado abierto a la idea de vender una participación minoritaria.

En vez de ello, se convertirá eventualmente en un dueño minorista, conservando el 20% de la franquicia después de 2021, cuando Tsai tome el control.

El acuerdo involucra sólo el equipo, y no el Barclays Center. Esa arena de 1.000 millones de dólares se inauguró en 2012, y Prokhorov sigue siendo su propietario.