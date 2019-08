Fuente AP: Warriors y Green firman extensión de contrato

Draymond Green se fue de vacaciones prometiendo que los Warriors de Golden State no dejarán de ser aspirantes al campeonato de la NBA. Su punto de vista no ha cambiado.

Los Warriors y Draymond Greenn llegaron a un acuerdo sobre una extensión de contrato de casi 100 millones de dólares, lo que significa que el estelar jugador estará bajo contrato hasta el final de campaña 2023-2024, informó a The Associated Press una persona familiarizada con la situación. La persona habló con la AP bajo la condición de no ser identificada debido a que el contrato aún no ha sido firmado, aunque ello es inminente.

ESPN fue el primero en reportar el acuerdo, citando al agente de Green, Rich Paul.

La extensión significa que los campeones de la Conferencia Occidental en las últimas cinco temporadas tienen a sus tres de principales jugadores _ Stephen Curry, Klay Thompson y Green — bajo contrato al menos hasta el 2022. A Curry le quedan tres años en su contrato y Thompson firmó el mes pasado una extensión de cinco años y 190 millones.

"Supongo que todo el mundo anda pensando que somos historia”, dijo Green en junio luego que los Warriors cayeron ante Toronto en seis partidos de la serie final, poniendo fin a un reinado de dos años. “Pero eso no es ser muy inteligente. No estamos acabados. Se habla mucho de eso, ‘que se acabló el ciclo’ y todo eso. No creo que sea así. Vamos a volver”.

Los Warriros ficharon al base D'Angelo Russell este verano, al tiempo que perdían Kevin Durant, el dos veces ganador del ‘MVP’ de las finales, al firmar con Brooklyn. También dejaron salir a Andre Iguodala, DeMarcus Cousins y Shaun Livingston. Será un equipo de Golden State muy distinto la próxima temporada, en la que se mudarán al nuevo Chase Center en San Francisco tras dejar la Oracle Arena de Oakland.

Pero el núcleo integrado por Curry, Green y, cuando se recupere de una lesión en la rodilla izquierda, siguen con el equipo.

“Nuestro núcleo, conmigo, Klay, Draymond, más D'Angelo y varios jóvenes con ambición de mostrarse en la liga, será un grupo diferente a las alineaciones”, dijo Curry el mes pasado. Pero las expectativas sobre nuestro juego siempre nos servirá de motivación”.

Durante las últimas cinco campañas, los Warriors han ganado el 77% de sus partidos, incluyendo los playoffs. Acumulan 399 victorias, 100 más que cualquier otro equipo de la NBA en ese lapso.