Fuente AP: Wesbrook firma extensión de contrato con Thunder

OKLAHOMA CITY (AP) — Russell Westbrook se quedará con el Thunder.

El estelar base y actual MVP de la NBA firmó una extensión de contrato para permanecer en Oklahoma City, dijo el viernes a The Associated Press una persona con conocimiento del acuerdo. La persona habló bajo la condición de no ser identificada porque el equipo no había divulgado el pacto. ESPN reportó primero el acuerdo, y señaló que es por cinco años y 205 millones de dólares.

Westbrook publicó una historia en Instagram la tarde del viernes, una imagen suya gritando en la Chesapeake Energy Arena y con los brazos levantados. Las palabras que eligió para acompañar la fotografía son el lema bajo el que se rige y el nombre de su fundación benéfica: “¿POR QUÉ NO?”

Westbrook dijo esta semana que quería permanecer en Oklahoma City. Se dijo emocionado con las adquisiciones para esta campaña de los estelares aleros Paul George y Carmelo Anthony. Ambos jugadores cuentan con una opción en sus contratos al finalizar la campaña.

“Me encanta estar aquí”, recalcó. “Estoy emocionado por la temporada. Obviamente, con muchos cambios, y eso me entusiasma. No diré más”.

Westbrook promedió un triple-doble la temporada pasada y fue líder anotador de la liga. Promedió 31,6 puntos, 10,7 rebotes y 10,4 asistencias, además de quebrar la marca de Oscar Robertson de triples-dobles en una campaña con 42.

Su éxito incrementó los temores de los aficionados del Thunder de que el estelar base pudiera dejar al equipo, como hizo Kevin Durant en el verano de 2016 para sumarse a los Warriors de Golden State. La extensión de contrato de Westbrook ocurre el mismo día en que Durant festeja su cumpleaños 29.

Westbrook comentó que no había firmado su extensión debido a que tenía otras obligaciones.

“He estado en casa”, señaló. “He estado viajando. Intentando pasar tiempo con mi familia, sinceramente. Tener un nuevo hijo puede ser un poco complicado ¿saben a lo que me refiero? He intentado ayudar a mi esposa, ayudar a mi familia y aprovechar el momento lo más posible, porque sé que durante la temporada viajaré mucho”.

El pívot Enes Kanter, a quien Oklahoma City envió a Nueva York en el canje por Anthony, dijo que pensaba que Westbrook accedería a una extensión de contrato.

“Vamos, ese es su legado”, comentó Kanter. “Ese es su equipo, y no dejará su legado atrás”.