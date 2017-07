Fuentes AP: Paul George pasa de Pacers al Thunder en canje

Paul George tiene un nuevo hogar, y Russell Westbrook cuenta con un nuevo compañero estelar.

Los Pacers de Indiana han acordado un canje de George al Thunder de Oklahoma City a cambio de Victor Oladipo y Domantas Sabonis, indicaron dos personas informadas sobre los detalles. El sorprendente pacto le da a Westbrook, el recién coronado Jugador Más Valioso de la NBA, seria ayuda para la próxima temporada.

Los equipos acordaron el canje el viernes a pocas horas de que el mercado de la agencia libre diera inicio, dijeron las personas que hablaron con The Associated Press a condición del anonimato porque el acuerdo no es oficial.

George dijo recientemente a los Pacers que planeaba salir del equipo como agente libre el próximo verano, lo que obligó a Indiana a buscar un canje antes de perderlo por nada a cambio.

El intercambio fue reportado primero por ESPN.