Fuentes AP: Knicks traspasan a Porzingis a Dallas

NUEVA YORK (AP) — Los Knicks de Nueva York traspasaron a Kristaps Porzingis a los Mavericks de Dallas, desprendiéndose de su joven estrella que se recupera de una lesión en la rodilla izquierda, informaron personas al tanto del acuerdo.

Nueva York aceptó adquirir al escolta Dennis Smith Jr. y al centro DeAndre Jordan, además de ceder a Tim Hardaway Jr., a Dallas. Otros jugadores serán incluidos en la operación el jueves para encajar con la estructura de salarios.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo la condición de no ser identificadas debido a que el traspaso aún no ha sido completado. ESPN.com dio la primicia.

Porzingis fue la cuarta selección del draft de 2015 y se le consideró como el jugador franquicia del futuro para los Knicks. Pero declinaron darle una extensión de contrato el verano pasado y el traspasa del alero letón, más Hardaway, indica que se preparan para ser protagonistas importantes en el próximo mercado de agentes libres.

En Dallas, una vez se recupere de la lesión en el ligamento anterior cruzado de la rodilla, Porzingis conformará una dupla europea con el base esloveno Luka Doncic. Ambos iniciaron sus carreras como profesionales en España.

___

El redactor Tim Reynolds contribuyó con este despacho.