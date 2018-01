George y Westbrook brillan y el Thunder aplasta a Cavaliers

CLEVELAND (AP) — LeBron James se quedó cerca de alcanzar los 30.000 puntos.

Oklahoma City tampoco estuvo muy lejos.

Incapaces de frenar a Paul George, Russell Westbrook o Carmelo Anthony, los Cavaliers fueron humillados el sábado 148-124 por el Thunder, que no solo alcanzó sin problemas su cuarta victoria consecutiva, sino que también impidió que James hiciera historia.

George terminó con 36 unidades, Westbrook sumó 23 tantos y 20 asistencias y Anthony finalizó con su mejor anotación de la campaña, 29 puntos, para que Oklahoma City empatara la marca de más puntos en contra ante Cleveland en tiempo regular. Filadelfia consiguió 148 en 1972.

“Nunca en mi vida había permitido 148 puntos, posiblemente ni siquiera en los videojuegos”, dijo James. “Consiguieron todo lo que querían. Cerca y lejos de la canasta, encestaron todo”.

La temporada de altibajos en Cleveland va en un desplome constante y acelerado. Los Cavaliers han perdido 10 de sus últimos 14 partidos, y en los últimos 12 días, los tricampeones defensores de la Conferencia Este han sido vapuleados por 28, 34 y 24 puntos.

La situación ha empeorado al grado de que el trabajo del coach Tyronn Lue podría estar en peligro.

“Espero que no, pero realmente no lo sé”, dijo James cuando se le preguntó si Lue podría ser despedido. “No sé qué va a pasar con nuestro equipo. No tengo idea de qué es lo que se ha conversado. En lo personal, he intentado mantenerme lo más concentrado posible para tener listos a los muchachos para jugar.

“Obviamente, eso no se ha traducido en triunfos, pero debo mantenerme listo mentalmente ante las adversidades. No puedo preocuparme sobre la seguridad en el trabajo y canjes y cosas de ese estilo. Solo intento estar lo más enfocado posible para salir a jugar cada noche y competir y ayudarnos a ganar juegos.

James terminó con 18 tantos y se colocó a siete de convertirse en el séptimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 30.000 puntos en su carrera. Tendrá una nueva oportunidad el martes, cuando visiten San Antonio.

James llegó al cuarto periodo con la posibilidad de llegar a los 30.000. Pero falló dos disparos y fue reemplazado a falta de 6:37 en el reloj y su equipo abajo 128-101. El alero de 33 años quería hacer historia frente a los aficionados locales y su familia, pero no pudo conseguirlo.

James eventualmente alcanzará la cifra para unirse a Kareem Abdul-Jabbar (38.387), Karl Malone (36.928), Kobe Bryant (33.643), Michael Jordan (32.292), Wilt Chamberlain (31.419) y Dirk Nowitzki (30.808) en el selecto grupo.

El Thunder no quería ser parte de la historia de James.

“Esperaba que le tomara dos juegos llegar a esa cifra”, dijo George. “He sido parte de muchos de los puntos que ha conseguido. Pero no quería ser parte de ese logro”.

El pívot de Oklahoma City Steven Adams añadió 25 unidades al encestar 12 de 13 intentos y los titulares del Thunder se combinaron para 121 puntos.