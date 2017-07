635x357 Gordon Hayward ficha con los Celtics. TIM REYNOLDS (Associated Press)

Gordon Hayward y Brad Stevens se quedaron a centímetros de ganar un campeonato universitario en Butler.

Ahora se reunirán para intentarlo de nuevo en la NBA.

El mejor agente libre que permanecía disponible anunció el martes con un texto en el sitio web The Players’ Tribune que firmará con los Celtics de Boston — y su entrenador Stevens — después de siete temporadas con el Jazz de Utah.

“Fue una decisión que cambia mi vida y la de mi familia, es algo que tomamos con mucha seriedad”, escribió Hayward. “Y desde el comienzo del proceso, hubo algo a lo que le di mucha importancia: Sabía que quería que aficionados y organizaciones escucharan la decisión directamente de mí.

“Después de siete años en Utah, he decidido unirme a los Celtics de Boston”.

Una persona con conocimiento de las negociaciones dijo que Hayward acordó un contrato por cuatro años, el último de ellos opcional para el jugador, y un valor total aproximado de 128 millones de dólares. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que el pacto no puede completarse hasta que finalice la moratoria de la liga el jueves.

Fue una decisión que Hayward afirma que lo mantuvo en agonía, y dijo que quedó impresionado con las propuestas — aunque infructuosas — que le presentaron Miami y Utah en los últimos días. Su vínculo con Stevens y los recuerdos de lo cerca que estuvieron de un campeonato, parecieron influir mucho en su toma de decisiones.

Butler llegó a la final de la NCAA en campañas consecutivas con Stevens en 2010 y 2011, cayendo ante Duke y Connecticut. En el partido de 2010, el intento desesperado de Hayward para ganar el partido desde media cancha se quedó a pocos centímetros y Duke obtuvo el título 61-59.

Después de eso, Hayward se fue a la NBA y poco después le siguió Stevens. Ahora, están juntos nuevamente.

“Esas cuentas pendientes desde 2010, cuando dejé Butler para irme a la NBA, en lo que a mi concierne, aún no están saldadas todos estos años después: me refiero a ganar un campeonato”, escribió Hayward.

Hayward sale de una Conferencia Oeste repleta de estrellas para unirse a un equipo de Boston que logró el primer lugar en el Este. La campaña pasada fue al Juego de Estrellas por primera ocasión e impuso marcas personales con 21,9 puntos y 5,4 rebotes por encuentro.