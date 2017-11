635x357 Grizzlies despiden a su técnico tras sentar a Marc Gasol. Associated Press

MEMPHIS, Tennessee (AP) — Los Grizzlies de Memphis despidieron al entrenador David Fizdale, al día siguiente que dejó en la banca al estelar centro español Marc Gasol durante el último cuarto de la que fue la octava derrota consecutiva del equipo.

El gerente general Chris Wallace anunció la decisión el lunes. J.B. Bickerstaff, el técnico asistente, fue nombrado como entrenador interino.

Fizdale cumplía su segunda temporada al mando de los Grizzlies, y Wallace explicó que los Grizzlies necesitaban un cambio.

“Tras una evaluación a fondo, decidió que un cambio de dirección era necesario para seguir adelante y darle al equipo y a la organización la mejor oportunidad de tener éxito esta temporada y más allá”, dijo Wallace, citado en un comunicado.

El despidió causó revuelo en la NBA. Dwyane Wade, quien jugó con el Heat de Miami cuando Fizdale era un técnico asistente, comentó en Twitter que necesitaba que le dieran una justificación. LeBron James retuiteó un comentario en Twitter de un periodista que indicó que debió leer hasta tres veces el reporte inicial en ESPN para estar seguro que no se iba a dejar engañar por una cuenta falsa.

“Necesito algunas respuestas. Siento que (Fizdale) es un chivo expiatorio”, escribió James.

Fizdale se convirtió en el 13er entrenador de la franquicia el 29 de mayo de 2016, y acumuló una marca de 50-51.

Los Grizzlies se clasificaron a la postemporada por séptima vez seguida en la primera temporada de Fizdale. Perdieron ante los Spurs de Antonio, y el técnico fue multado 30.000 dólares por la NBA por una diatriba sobre los árbitros tras una derrota en el segundo partido.

Memphis dejó partir Zach Randolph, Vince Carter y Tony Allen en la agencia libre y remozó su plantel al adquirir a Ben McLemore, Tyreke Evans y Mario Chalmers para complementar a Gasol y el base Conley, dándole a Fizdale un equipo más rápido.

Los cambios parecieron surtir efecto al arrancar la actual campaña con foja de 5-1. Pero Conley ha estado inactivo desde el 17 de noviembre por una lesión en el tendón de Aquiles y la marca del equipo es de 7-12, además de igualar la peor racha del equipo desde el 11 de febrero y el 3 de marzo de 2009.

Fizdale optó por dejar a Gasol en el banquillo en el último cuarto del duelo que perdieron el domingo por 98-88 ante los Nets de Brooklyn. Gasol no ocultó su malestar.

“Es algo que nunca me había pasado, créanme, y no me gustó para nada”, dijo Gasol, el líder de Memphis en puntos, rebotes y asistencias. “Estoy más enojado de lo que ustedes pueden percibir”.

Los Grizzlies le dieron a Gasol el máximo contrato posible en julio de 2015, y el español fue convocado al Juego de Estrellas en la primera temporada de Fizdale.

Esta será la segunda vez que Bickerstaff asume como entrenador interino. Dirigió a los Grizzlies en junio de 2016 tras cinco campañas con los Rockets de Houston, incluyendo un periodo como interino al final de la temporada 2015-16. Su marca fue de 37-34 en esa función, incluyendo una participación en los playoffs.