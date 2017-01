Harden brilla ante Brooklyn y Barea y DeRozan son claves para Toronto en NBA

El base estadounidense James Harden firmó su 12º triple doble de la temporada en la victoria de Houston ante Brooklyn la noche del domingo en la NBA, mientras que el puertorriqueño J.J. Barea y DeMar DeRozan brillaron en las victorias de Dallas y Toronto.

Harden compiló 22 ​​puntos, 11 asistencias y 11 rebotes para que los Houston Rockets derrotaran a los Brooklyn Nets 137-112 y pusieran fin a dos derrotas seguidas.

Harden fue uno de los seis jugadores de Houston en terminar con dos cifras y los Rockets se recuperaron de derrotas consecutivas en Minnesota y Memphis.

Eric Gordon encestó cuatro triples y lideró el marcador de Houston con 24 puntos, mientras que Trevor Ariza agregó 23 tantos, Patrick Beverley y Montrezl Harrell añadieron 16 unidades cada uno.

Esta fue la décima derrota consecutiva para los Nets, que cierran la tabla de posiciones de la Conferencia Este con triste récord de 8-32.

La victoria de Houston (32-11) les ubicó en el tercer lugar de la Conferencia Oeste, por detrás de Golden State y San Antonio.

Trevor Booker lideró el marcador para los Nets con 18 puntos, mientras que Randy Foye contribuyó con 13. El argentino Luis Scola aportó 7 puntos y 4 rebotes en 8 minutos.

En Toronto, el base DeMar DeRozan anotó 23 puntos y los Raptors derrotaron a los New York Knicks 116-101 en un partido muy físico.

El esfuerzo defensivo de su equipo encantó al entrenador de los Raptors, Dwane Casey, quien dijo sentirse "orgulloso de la forma en que los titulares salieron y establecieron el tono, especialmente a partir del tercer cuarto".

Kyle Lowry terminó con 16 puntos, nueve asistencias y cuatro rebotes para Toronto, que selló la victoria en el tercer cuarto, al superar a los Knicks 27-8.

La tercera victoria consecutiva de los Raptors mejoró su récord a 27-13 en la Conferencia Este.

La franquicia canadiense ha derrotado a los Knicks en cinco partidos consecutivos.

Carmelo Anthony lideró a los Knicks con 18 puntos, Justin Holiday añadió 17 y Derrick Rose 16 con tres asistencias.

Rose, que fue multado la semana pasada por su misteriosa ausencia, dijo que no saber explicar los problemas del equipo.

"Todo el mundo tiene que analizar lo que está pasando", dijo Rose. "Realmente no puedo decir lo que es, no puedo poner un dedo en él, no sé lo que es, la primera vez que estoy en esta situación".

En Dallas, los Mavericks locales vencieron 98-87 a los Minnesota Timberwolves con 19 puntos de Wesley Matthews, 17 de Dirk Nowitzki y 15 del puertorriqueño J.J, Barea.

Gorgui Dieng registró 21 tantos y Andrew Wiggins otros 19 por los Timberwolves, que vieron cortada una racha de tres victorias.

En Atlanta, el alero Giannis Antetokounmpo acumuló 33 puntos, pero no pudo evitar que los Milwaukee Bucks cayeran por 111-98 contra los Hawks el domingo.

La estrella griega Antetokounmpo también agregó ocho rebotes y seis asistencias, pero no fue suficiente para evitar que Atlanta lograra su octava victoria en nueve partidos.

Con este triunfo, los Hawks (23-17) permanecen en el cuarto puesto en la clasificación de la Conferencia Este.

Por Atlanta, Kent Bazemore lideró la ofensiva con 24 puntos, el veterano delantero Mike Dunleavy aportó 20 tantos, Paul Millsap tuvo 18 unidades y el centro Dwight Howard completó un doble doble de 16 puntos y 14 rebotes.