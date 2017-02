Hawks adquieren a Ilyasova en cambio con 76ers por Splitter

ATLANTA (AP) — Los Hawks de Atlanta alcanzaron un acuerdo para traspasar al centro brasileño Tiago Splitter a los 76ers de Filadelfia por el alero Ersan Ilyasova, informó una persona con conocimiento de la negociación.

La persona habló con The Associated Press el miércoles con la condición de no ser identificada debido a que el canje aún no se ha anunciado.

Los Hawks también cedieron a Filadelfia una selección de la segunda ronda del draft, y lo s76ers tendrán el derecho de otro cambio de selecciones de la segunda ronda.

Ilyasova promedia 14.8 puntos esta temporada, en la que ha sido titular en 40 de 53 partidos. El turco de 29 años de edad cumplió las primeras seis temporadas de su carrera en la NBA con Milwaukee, pero no ha encontrado un equipo estable desde entonces. También ha jugado con Detroit, Orlando y Oklahoma City.

Splitter, un centro con un salario de 8,5 millones de dólares, no ha podido jugar esta temporada debido a lesiones en la cadera y de un isquiotibial. Podrá declararse agente libre al término de la temporada.