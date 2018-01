635x357 Hawks sorprenden, con triunfo sobre Spurs. GEORGE HENRY (Associated Press)

ATLANTA (AP) — A Dennis Schroder le encanta hacerse cargo de los partidos apretados durante los últimos segundos. Pero el lunes, le gustó más guiar a los Hawks hacia un inusitado triunfo sobre San Antonio.

Schroder aportó 26 puntos, Ersan Ilyasova contribuyó con 20, y Atlanta sorprendió a los Spurs, al imponerse por 102-99.

“Más que nada, me alegra que hayamos obtenido la victoria”, indicó Schroder. “Realicé mis disparos en el momento clave. Dewayne Dedmond atrajo la marca de manera estupenda y eso me dejó descubierto. Simplemente tiro con confianza, así que me siento muy bien”.

LaMarcus Aldridge sumó 25 unidades y 11 rebotes por San Antonio, que cayó a una foja de 10-14 como visitante.

También por los Spurs, el argentino Manu Ginóbili entregó una asistencia durante una participación de apenas cuatro minutos. Se marchó en el primer periodo, debido a un golpe en un muslo

San Antonio jugó sin Kawhi Leonard, su alero estelar, quien se recupera paulatinamente de sus lesiones.

Los Hawks (11-31), que llegaron al compromiso con la peor foja de la NBA y habían perdido cinco de seis duelos, no estuvieron en desventaja después de que John Collins depositó el balón en el aro para colocar el marcador en 78-76 con 9:23 minutos restantes.

Un triple de Danny Green a 31 segundos del final redujo la diferencia a un punto, pero Schroder respondió haciendo dribles para consumir tiempo, antes de embocar en bandeja. Atlanta se colocó tres unidades arriba, con 10 segundos por disputar.

Schroder atinó dos de cuatro tiros libres que tuvieron los Hawks a continuación. Los Spurs convirtieron un par, antes de que un intento de triple por parte de Green rebotara en la parte posterior del aro, a sólo dos segundos del timbrazo.

“Dennis hizo algunas grandes jugadas”, destacó el entrenador de Atlanta, Mike Budenholzer.

Los Spurs ocupan el tercer puesto en la Conferencia del Oeste, pese a su deslucida foja en cancha ajena.

“Pienso que reaccionamos y jugamos bien en la segunda mitad”, valoró Aldridge. “Pero tenemos que cuidar más el balón, y tenemos que conseguir rebotes”.