Wade salva a Heat, LeBron a Lakers y Boston no levanta cabeza en la NBA

El legendario escolta Dwyane Wade anotó un triple sobre la chicharra y los Miami Heat vencieron este miércoles 126-125 a los Golden State Warriors en una jornada en la que LeBron James devolvió a los Lakers a la senda de la victoria y los Celtics sumaron su cuarta derrota consecutiva.

A algunas semanas para su retirada, Wade, de 37 años, vivió una de sus mejores noches de la temporada contra los vigentes campeones: sumó 25 puntos y la canasta de la fecha para delirio de los aficionados.

"He estado muchas veces en esta situación y en muchas de ellas no había entrado. Hacía mucho tiempo que no anotaba un 'buzzer beater'. Ha sido increíble", declaró todavía incrédulo el tres veces campeón de la liga.

"Sabía que iba dentro en cuanto (la pelota) salió de su mano izquierda", apuntó por su parte sobre la acción el técnico visitante Steve Kerr.

Miami dominó la contienda, con una ventaja de hasta 24 puntos antes del descanso (69-45), pero los Warriors se despertaron tras el paso por los vestuarios liderados por Klay Thompson (36 tantos) y Kevin Durant (29).

La franquicia de Oakland llegó incluso a ponerse por delante a falta de tres minutos para el final pero, en los últimos compases, Durant erró a falta de 13 segundos del tiempo reglamentario y Wade pudo disfrutar de una fiesta más antes de decir adiós.

A pesar de su tropiezo, Golden State continúa en cabeza de la Conferencia Oeste, con un balance de 43 victorias y 18 derrotas, mientras los de Florida siguen luchando por uno de los últimos puestos de acceso a los playoffs en el Este. Actualmente son décimos (27-33), a medio juego del octavo lugar en poder de los Charlotte Hornets (28-33).

- LeBron al rescate -

En Los Ángeles, los Lakers regresaron al camino del triunfo con una apurada victoria 125-119 ante los New Orleans Pelicans de Anthony Davis.

El ala-pívot, que pidió el traspaso a mitad de temporada para jugar presumiblemente con LeBron James en el cuadro californiano, no saltó a la pista en el último cuarto luego de marcar diferencias con 22 tantos y ocho capturas en apenas 20 minutos.

Sin "La Ceja", los locales se apoyaron en otra magistral velada de James para sumar un éxito capital en sus aspiraciones de entrar en playoffs.

"El Rey" se marchó con 33 puntos, 10 asistencias y seis rebotes y estuvo perfectamente secundado por los jóvenes Kyle Kuzma (22 unidades) y Brandon Ingram (23), que en esta ocasión sí resultaron decisivos en el devenir del choque.

Los Lakers continúan en el décimo lugar del Oeste (30-31) pero aprovecharon el descalabro de sus vecinos Clippers ante los Jazz (105-111) para acercarse a tres partidos del octavo puesto.

Mientras, en Boston, los Celtics no levantan cabeza y cayeron 92-97 ante los Portland Trail Blazers, acumulando cuatro derrotas seguidas.

El dominicano Al Horford firmó 13 puntos, cinco rebotes y cinco asistencias pero los Verdes no han sido capaces de dar con la tecla a lo largo de toda la campaña a pesar de contar con una de las plantillas más talentosas de la liga.

El base Kyrie Irving fue el mejor de los suyos, con 31 tantos, pero su homólogo en los Blazers, Damian Lillard, opacó su actuación con 33, 21 de ellos en la segunda mitad.