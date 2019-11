Heat toma ventaja temprana y vapulea a Rockets

MIAMI (AP) — El partido no terminó después de los primeros 16 minutos. Pero el resultado nunca estuvo en duda después de ese lapso.

Duncan Robinson anotó 23 puntos, Meyers Leonard añadió 21 y el Heat de Miami ostentó una ventaja de incluso 41 unidades, para vapulear el domingo 129-100 a los Rockets de Houston.

“¿Sorpresivo? A mí no me pareció sorpresivo”, dijo Leonard. “No me malinterpreten, los Rockets de Houston son un equipo increíblemente talentoso. Pero nosotros llegamos con un plan de juego y una mentalidad para anular sus fortalezas, ser disciplinados y ejecutar las jugadas. Y eso fue lo que hicimos”.

Jimmy Butler sumó 18 unidades y nueve asistencias por el Heat, en tanto que James Johnson anotó 17 puntos al debutar en la temporada. Miami tiene una marca de 5-1, con lo que ha igualado el mejor inicio en la historia de la franquicia tras seis encuentros.

James Harden anotó 29 tantos por Houston, mientras que Russell Westbrook fue limitado a 10. El Heat repartió 38 asistencias, por 19 de Houston, en un encuentro que se decidió desde muy temprano.

El Heat impuso un récord de la franquicia en el primer periodo. Tomó la tercera mayor ventaja tras 12 minutos en la historia de la NBA desde que se adoptó el reloj de disparo en 1954-55.

Miami tomó la delantera por 46-14 después de ese primer cuarto.

“Llegaron y nos barrieron”, reconoció Harden. “Llegaron con una energía y un esfuerzo que no pudimos igualar, y eso se notó”.

Los únicos equipos que han tomado una ventaja mayor después de un cuarto fueron los Lakers de Los Ángeles, que concluyeron el primer periodo arriba por 40-4 sobre los Kings de Sacramento en 4 de febrero de 1987, y los Bullets de Baltimore, que lograron una delantera de 45-12 frente a los Kings de Kansas City-Omaha, el 9 de diciembre de 1972.