Joakim Noah es suspendido 20 partidos por dopaje

La NBA suspenderá por 20 partidos al jugador de los Knicks, Joakim Noah, por una violación del reglamento antidopaje de la liga, dijo una persona con conocimiento de la situación.

La suspensión será anunciada el sábado.

La persona habló con The Associated Press bajo la condición de permanecer en el anonimato porque la NBA no ha revelado detalles del caso. Yahoo Sports fue el primer medio que reportó el castigo.

Noah no ha jugado desde el 4 de febrero y de todas formas se iba a perder los 10 últimos partidos de la temporada de los Knicks por una lesión de rodilla. Su suspensión continuaría hasta los 10 primeros encuentros de la próxima campaña.

Noah jugó el primer año de un contrato por cuatro temporadas y 82 millones de dólares. Promedió 5,0 puntos y 8,7 rebotes en 46 partidos esta temporada, y apenas ha disputado 75 partidos entre las dos últimas campañas por diversas lesiones.