Jugador de la NBA arrestado demanda a policía de Milwaukee

MILWAUKEE (AP) — El jugador de los Bucks de Milwaukee Sterling Brown presentó el martes una demanda contra la municipalidad de Milwaukee y su departamento de policía, por arresto ilegítimo y uso excesivo de la fuerza en un incidente en el que la policía usó una pistola aturdidora durante su detención por una violación de estacionamiento.

El abogado de Brown, Mark Thomsen, presentó la demanda en una corte federal.

Brown había estado hablando con policías mientras esperaba por una citación por estacionarse ilegalmente en un espacio para discapacitados en las afueras de un Walgreens el 26 de enero, cuando los agentes lo derribaron porque no se sacó las manos inmediatamente de los bolsillos cuando se le ordenó.

El jefe de la policía de Milwaukee, Alfonso Morales, se disculpó con Brown el mes pasado tras conocerse video del arresto tomado por una cámara corporal de un agente. Brown no fue acusado de ningún delito y tres policías fueron penalizados, con suspensiones de entre dos y 15 días.

Otros ocho policías recibieron órdenes de pasar por un entrenamiento remedial en comunicaciones profesionales.

Video of the confrontación muestra que un policía se le acercó a Brown alrededor de las 2 am. Cuando la conversación se vuelve tensa, el agente llama a otros patrulleros y eventualmente ocho policías están alrededor de Brown. Uno le pide que se saque las manos de los bolsillos y un segundo o dos más tarde empieza un forcejeo. Casi inmediatamente un policía pide a grutos que se use la pistola aturdidora.

De acuerdo con la demanda, uno de los agentes más tarde colocó en Twitter un mensaje en el que se burlaba de Brown, diciendo: “Lindo concer a Sterlin Brown de los Bucks de Milwaukee esta mañana en el trabajo”.

La policía solamente dio a conocer el video de la cámara corporal del primer policía que se puso en contacto con Brown. Pero video adicional de otras cámaras corporales y de patrulleros, obtenido por WISN-TV, mostró los momentos antes de que los agentes usaran la pistola aturdidora. En uno se ve a Brown en el suelo y esposado cuando un policía le pisa un tobillo. Brown cuestiona la acción del agente: “Vamos, hombre, ¿por qué me pisas el tobillo?”. El agente responde que es para evitar que Brown patee a alguien.

Otros videos obtenidos por WISN-TV mostraron a un policía hablando con dos colegas sentados en un patrullero, discutiendo cómo podrían ser percibidos como racistas por arrestar a un jugador negro. Uno de ellos dice que si algo sale mal, la gente va a decir: "Oh, el departamento de policía de Milwaukee es racista, bla, bla, bla".

Brown le dijo al Journal Sentinel en una entrevista que él “cedió” cuando la policía usó la pistola aturdidora y que no hizo nada para resistirse porque no quería que los policías “sacasen sus pistolas”.