Knicks y Rockets negocian canje de Carmelo Anthony

NUEVA YORK (AP) — Los Knicks de Nueva York y los Rockets de Houston todavía negocian para lograr un pacto que envíe a Carmelo Anthony a Houston, aunque el acuerdo podría demorar bastante tiempo, si es que finalmente se concreta.

Los equipos continúan las conversaciones sobre un canje, pero la transacción no es inminente, dijo a la AP una persona con conocimiento de la situación. La persona dijo que Anthony informó a los Knicks que aceptaría un cambio a los Rockets. La persona habló con The Associated Press el jueves bajo la condición de no ser identificada, porque las conversaciones se realizan en privado.

El contrato de Anthony tiene una cláusula que le permite vetar cualquier canje. El alero dijo a los Knicks que aceptaría un cambio a Houston o Cleveland.

Los Knicks están locos por deshacerse de su estelar anotador, pero ha sido difícil lograrlo. Anthony tiene 33 años y le restan dos años y 54 millones de dólares en su contrato, además de que otros equipos se rehúsan a negociar con los Knicks sabiendo que Anthony puede torpedear cualquier transacción.

Anthony ha dicho varias veces que quiere continuar en Nueva York, pero Houston se convirtió en un destino atractivo después que el equipo adquirió a su amigo Chris Paul en un canje con los Clippers.

ESPN reportó que los equipos expandieron las negociaciones para incluir a un tercer o hasta cuarto equipo.