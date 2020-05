635x357 LeBron: "Definitivamente no doy por perdida la temporada". Tim Reynolds (Associated Press)

LeBron James reiteró el lunes su esperanza de que la temporada de NBA pueda reanudarse, con la condición de que el regreso no ponga en riesgo la salud y el bienestar de los jugadores.

El astro de los Lakers de Los Ángeles, quien habló para el programa “WRTS: After Party” de la plataforma Uninterrupted que se estrenó el lunes. señaló que su deseo sigue siendo que la temporada vuelva “más temprano que tarde”. La NBA suspendió su campaña el 11 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, y dos miembros no identificados de los Lakers fueron algunos de los jugadores de la liga que eventualmente fueron diagnosticados con el virus.

“Definitivamente no doy por perdida la temporada”, declaró James. "No sólo yo y mis compañeros, la organización de los Lakers, todos queremos jugar. Hay muchos jugadores que sé personalmente que quieren jugar. Y obviamente, no queremos poner en riesgo la salud de ninguno de nuestros jugadores o de nuestras familias.

“Esta es una pandemia de la que no tenemos ni idea. No podemos controlarla”, añadió James.

James fue parte de un grupo de algunos de los jugadores mejor pagados de la liga, incluyendo al presidente del sindicato de jugadores Chris Paul del Thunder de Oklahoma City, que se reunió la semana pasada para discutir el futuro de la campaña. Esos jugadores se afirmaron entre sí durante la conferencia telefónica que les gustaría que se reanudara la temporada.

El comisionado de la NBA Adam Silver dijo a los miembros del sindicato de jugadores el pasado 8 de mayo que esperaba tomar alguna decisión sobre el futuro de la temporada en un lapso no mayor a cuatro semanas.

Hasta el lunes, poco más de la mitad de las 30 franquicias de la liga habían reabierto sus instalaciones de práctica para entrenamientos voluntarios. Pero otras ligas han dado indicios alentadores, con el reinicio de la temporada de NASCAR el pasado fin de semana, el béisbol trazando algunos planes para reiniciar la temporada a mediados del año y el regreso del golf a la televisión el domingo con un juego de caridad en el sur de Florida.

“Estamos viendo varios eventos deportivos, la UFC, el fútbol, estamos escuchando que el béisbol se reanudará dentro de poco”, dijo James. “Saben que quiero volver a jugar. Me encanta jugar al básquetbol. Sé lo mucho que inspira este deporte. Sé lo mucho que el deporte en general inspira. Lo más pronto posible, cuando podamos volver, nos encantaría poder darles nuevamente básquetbol a nuestros aficionados”.