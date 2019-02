LeBron, de compras en el Juego de Estrellas, Curry como en casa

El potente equipo de LeBron James, repleto de futuros agentes libres, contra la escuadra más internacional del griego Giannis Antetokounmpo: el Juego de las Estrellas de la NBA acoge el domingo en Charlotte a los mejores jugadores del planeta en la mayor fiesta del básquetbol del mundo.

El capitán James, de Los Angeles Lakers, igualará el récord absoluto del también angelino Kobe Bryant con 15 participaciones como titular en el All-Star Game, y quiso rodearse para la ocasión de astros de la talla de Kevin Durant (Warriors), Kyrie Irving (Celtics) y Kawhi Leonard (Raptors), todos ellos titulares, además de Anthony Davis (Pelicans) o Klay Thompson (Warriors), que partirán desde la banca.

Todos forman parte de la élite de la liga. Pero menos en el caso de Davis, que quedaría libre en 2020 y es objetivo prioritario para los Lakers, los demás tienen otra cosa en común: serán agentes libres este verano boreal.

"He elegido a los mejores jugadores disponibles", se defendió James ante los que lo acusan de intentar reclutar a alguno de sus compañeros All Star.

El estelar alero de los angelinos acudirá a Charlotte con la misión de seguir demostrando a todos que sigue siendo el mejor jugador de la NBA y, además, buscará convencer a algún colega para que se anime a luchar por el próximo campeonato junto a él en la franquicia californiana.

Y es que los Lakers están actualmente fuera de los puestos de playoffs al ocupar la décima posición en la Conferencia Oeste, con un balance de 28 victorias y 29 derrotas.

"Debemos mejorar ostensiblemente", previno el triple campeón de la NBA, "de vacaciones" desde el tropiezo de los suyos el miércoles ante los Atlanta Hawks.

"Todos vamos a hacer descompresión y alejarnos un poco del básquetbol para reencontrar la frescura mental y física y volver estando convencidos de que vamos a disputar los playoffs", agregó James.

A sus 34 años, LeBron aprovechará el All-Star para buscar ayuda.

- Los Curry, como en casa -

Mientras, enfrente, James chocará contra el que le ha ganado tres de las últimas cuatro finales: Stephen Curry. El base de Golden State, que creció y conoció a su mujer en Carolina del Norte, se sentirá como en casa, rodeado de sus amigos y de su hermano Seth (Trail Blazers), contra el que participará también en el concurso de triples el sábado.

Antetokounmpo, capitán del equipo, le devolvió el favor del año pasado al armador y lo eligió primero como compañero, formando una escuadra muy internacional junto al camerunés Joel Embiid (Sixers), el serbio Nikola Jokic (Nuggets), el australiano Ben Simmons (Sixers), el montenegrino Nikola Vucevic (Magic) y el alemán Dirk Nowitzki (Mavericks).

El fin de semana servirá también para despedir al germano y a Dwyane Wade (Heat), invitados por la liga para disputar su último All-Star con todos los honores.

El europeo luchará con Curry por el cetro de mejor triplista y saldrá desde la banca el domingo, poniendo el broche de oro a una carrera que lo coronó como MVP en 2007 y campeón en 2011.

- Decepción de Doncic -

El que no estará será el prodigio esloveno Luka Doncic, compañero de Nowitzki en Dallas, que será el principal atractivo del Partido de las Estrellas Emergentes el viernes y del concurso de habilidades el sábado en su primer año en la liga.

"Quería ir y me decepcionó mucho cuando me dijeron que no iba a estar", dijo en una entrevista a la televisión española el ex del Real Madrid, tercer jugador más votado por los aficionados en la Conferencia Oeste, solo por detrás de LeBron y Curry.

Talento joven, triples, volcadas y el encuentro entre los mejores jugadores del planeta, todos reunidos durante tres días en Charlotte para júbilo de los aficionados al básquetbol de todo el mundo.