LeBron habla sobre Trump, Irving y su futuro

INDEPENDENCE, Ohio, EE.UU. (AP) — Foco de toda la atención como siempre, LeBron James agarró el micrófono y no paró.

Durante una rueda de prensa de 45 minutos, James habló de todo: sobre su futuro en Cleveland, la salida de Kyrie Irving el mes pasado, su disconformidad con el presidente Donald Trump, su ilusión de convencer a Dwyane Wade para que se sume a los Cavaliers y las posibilidades de que el equipo pueda ganar otro campeonato de la NBA.

La comparecencia de 45 minutos por parte de James en el día de prensa fue como una especie de informe anual del astro. La prensa buscó aprovechar su primer encuentro con James desde que los Cavs cayeron en la final de la NBA.

Y James no decepcionó a los periodistas. Abordó todos los temas:

_Insistió en sus críticas a Trump, quien desató una oleada de protestas en la NFL por decir que los equipos deberían despedir a los jugadores que se arrodillan durante el himno nacional.

James dijo que “Trump no entiende cómo muchos niños, sin importar su raza, miran hacia arriba al presidente de Estados Unidos en busca de un guía, un liderazgo, unas palabras de aliento. Él no entiende ello, y eso es lo que me enferma más que nada”.

El basquetbolista señaló que no lamenta haber tildado a Trump como “un zángano” en Twitter.

En cambio, elogió a Colin Kaepernick, quien comenzó las protestas durante el himno nacional el año pasado para condenar los abusos policiales contra las minorías.

Kaepernick no tiene equipo en la actualidad.

“No hay divisiones, ni siquiera por ese tipo que sigue tratando de dividirnos como pueblo”, indicó. “Saludo a Colin Kaepernick por ser tan poderoso como lo fue y por ser quien cayó desafortunadamente ante esta espada. Yo desearía tener ahora un equipo de la NFL. Lo contrataría hoy mismo”.

_Acerca de Irving, quien exigió salir de los Cavaliers y fue enviado a Boston en un canje, James dijo “traté de darle todo, de darle la mayor cantidad de ADN que pudiera. En algún momento, cuando él estaba listo para tomar las riendas, yo estuve dispuesto a cedérselas. Así que lo único que me molesta es que él se haya llevado mucho del ADN y muchos de los planes a Boston”.

_Tras las versiones de que Wade podría ser de nuevo su compañero, como lo fue en el Heat de Miami, James se mostró encantado.

“Me fascinaría tener a D-Wade como parte de este equipo”, manifestó. “Creo que él aporta más estirpe y ADN de campeones. Sería en el equipo alguien que puede involucrar a los demás, que puede hacer jugadas y que tiene una gran mentalidad. Creo que sería grandioso tenerlo acá”.

_También indicó que no ha cambiado su deseo de completar su carrera con los Cavaliers. Sin embargo, el jugador de 32 años advirtió que no tomará una decisión sobre su futuro hasta después de la próxima temporada.

“Por eso es que aquí estoy sentado”, dijo el tres veces campeón. “Sigo con este uniforme, sigo listo para liderar a este franquicia a un campeonato y ponernos en una posición en la que podemos ser exitosos”.