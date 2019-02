Marc Gasol se suma a la Batalla del Este con los Raptors

TORONTO (AP) — Marc Gasol se muda a Toronto.

El pívot español fue traspasado a los Raptors en un canje en el que Jonas Valanciunias pasó a los Grizzlies de Memphis, informó una persona al tanto de la negociación.

La persona habló el jueves con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que la NBA aún no ha realizado la teleconferencia para aprobar el acuerdo. ESPN, el primer medio en adelantar el canje, indicó que CJ Miles y Delon Wright también serán traspasados a Memphis.

Se trata de un paso agresivo por parte de Toronto, que busca reforzar su nómina para enfrentar a Filadelfia, Boston y Milwaukee por la supremacía en la Conferencia del Este.

Los 76ers y Bucks completaron adquisiciones al aproximarse la fecha plazo para canjes. Filadelfia obtuvo a Tobias Harris, mientras que Milwaukee añadió a Nikola Mirotic.

Gasol, tres veces seleccionado para el Juego de Estrellas, promedia 15,7 puntos, 8,6 rebotes, 4,7 asistencias y 1,2 tapones esta temporada.