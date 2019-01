Los Memphis Grizzlies escuchan ofertas por Marc Gasol

635x357 Anthony Davis, número 23 de los New Orleans Pelicans, lleva el balón marcado por Marc Gasol, número 33 de los Memphis Grizzlies, en el Smoothie King Center, el 7 de enero de 2019, en New Orleans, Louisiana.. AFP

Los Memphis Grizzlies, penúltimos de la Conferencia Oeste de la NBA con un récord de 19 victorias y 28 derrotas, escuchan ofertas por el pívot español Marc Gasol y el base estadounidense Mike Conley luego de un decepcionante inicio de temporada.

"Mi relación con los Grizzlies podría cambiar pero mi relación con Memphis no. Lo que siento por dentro y cómo me siento sobre Memphis y su gente no tiene nada que ver con la franquicia o con algo temporal. Eso no va a cambiar", explicó el español a la prensa presente este miércoles tras el entrenamiento de su equipo.

Gasol, que cumplirá 34 años el 29 de enero, aterrizó en los Grizzlies en 2008 procedente del Girona y ha jugado toda su carrera en la franquicia de Memphis, donde es uno de los mayores ídolos de la historia del equipo.

No en vano, es el segundo deportista con más partidos jugados (762) solo por detrás de Conley (764), es el que más puntos ha anotado (11,554), el que más rebotes ha capturado (5,877) y el que más tapones ha puesto (1,132).

Preguntado acerca de la posibilidad de jugar el resto de su trayectoria en el mismo lugar, Gasol se mostró evasivo.

"¿Se siente como si eso dependiera de mí ahora? No, así que por qué pensar en ello siquiera... Es irrelevante. Sales ahí afuera y haces tu trabajo. Es así de simple".

Memphis comenzó la temporada haciendo ruido en el Salvaje Oeste, con un balance inicial de 12-5 pero, desde entonces, ha ganado solo siete encuentros y ha perdido 23.

El español podría ser agente libre a partir de este verano boreal aunque cuenta con una opción de jugador por valor de 25,5 millones de dólares que podría decidir aplicar juegue donde juegue.