635x357 NBA: Irving anota 19 y Celtics vencen a Suns. KEN POWTAK (Associated Press)

BOSTON (AP) — Boston estaba a punto de dilapidar una gran delantera en el cuarto periodo. Pero Kyrie Irving llegó al rescate... otra vez.

Irving metió un triple y otro canasto en la pintura durante los dos últimos minutos, y los Celtics derrotaron el sábado 116-111 a los Suns de Phoenix.

“La capacidad de Kyrie para hacer estos disparos con tan poco espacio es impresionante”, resaltó el entrenador de Boston, Brad Stevens. “Nos colocamos en una situación desventajosa después de esa ofensiva que permitimos en el cuarto periodo”.

Irving totalizó 19 puntos, para encabezar el equilibrado ataque de Boston, líder de la NBA con una foja de 20-4. Jaylen Brown y Marcus Morris anotaron 17 cada uno, Jayson Tatum metió 15 y el dominicano Al Horford agregó 14 puntos y 11 asistencias.

Devin Booker anotó 38 puntos por Phoenix, en su primer partido en el TD Garden de Boston desde que marcó 70 unidades contra los Celtics el 24 de marzo en la temporada pasada. T.J. Warren sumó 19 tantos, y Tyson Chandler 14 puntos y 18 rebotes por los Suns.

Desde luego, Booker estaba pensando en aquel estupendo partido en Boston.

“Toda esta semana me han hecho preguntas sobre ese juego”, señaló. “Pero como he dicho, aquella fue una gran noche. Traté de ser agresivo ahora también, pero me quedé un poco corto”.

Phoenix redujo un déficit de 17 tantos y colocó el marcador en 105-103 con una clavada de Chandler en las postrimerías del partido. Pero Irving, quien regresó al encuentro con cuatro minutos y medio por jugarse y cuando la diferencia era de ocho puntos, respondió con un triple desde la banda derecha e la siguiente jugada.

Con un giro, envió después un disparo que pegó en el tablero y entró en la cesta. Ello dejó la situación en 112-106 con 29 segundos por jugarse.

“Tenemos que hacer más por Kyrie, para que él pueda estar ahí sin tener que trabajar tan duro todo el tiempo”, reconoció Horford.