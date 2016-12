NBA y jugadores completan ratificación de acuerdo laboral

Se cerró la votación y la paz laboral en la NBA prácticamente quedó garantizada por varios años más.

La Asociación de Jugadores de la NBA completó su proceso de votación para aprobar los términos del nuevo contrato colectivo entre la liga y sus jugadores, el cual fue acordado de manera tentativa la semana pasada. Lo único que queda por hacer es esperar a que ambas partes firmen el pacto, lo que sucederá una vez que se complete la redacción del documento.

Miembros de la Junta de Gobernadores de la NBA votaron de manera unánime el miércoles para aprobar el pacto, y subsecuentemente los jugadores realizaron su votación. Las aprobaciones se anunciaron el viernes por medio de un corto y concreto comunicado en el que esencialmente se finalizó un acuerdo sin contratiempos, en comparación con el tumultuoso proceso que rodeó la última ronda de negociaciones, en las que un cierre laboral terminó por poner en riesgo toda una temporada hace cinco años.

"Las partes votaron basándose en una hoja de términos que delinea los puntos clave", indicaron la liga y el sindicato en un comunicado. "Una vez que la NBA y la Asociación de Jugadores finalicen con la elaboración y se ejecute el acuerdo completo se darán a conocer detalles.

El pacto por siete años entrará en vigor el 1 de julio. Cualquiera de las dos partes puede optar por finalizar el acuerdo luego de seis años.

"Es gracioso: De ninguna forma me siento viejo, pero he pasado por dos de estos, este es el segundo en el que realmente he estado involucrado", dijo el presidente del sindicato, Chris Paul, de los Clippers de Los Ángeles, luego de que se llegara al acuerdo preliminar la semana pasada". "Recuerdo lo feo que se puso en 2011. En ese entonces era más joven, no entendía realmente todo lo que sucedía. Esto fue distinto, como una sociedad".

"Esta es la era más lucrativa en la historia de la NBA, en la que se han incrementado tanto los salarios como los ingresos — y si los pronósticos de ambas partes son acertados, la tendencia continuará a corto plazo. El histórico acuerdo televisivo de la liga por 24.000 millones de dólares es responsable por gran parte del dinero que ambas partes comparten, y el salario promedio se espera que llegue a los 8,5 millones de dólares anuales la próxima campaña y alcance los 10 millones en cuatro años bajo el nuevo acuerdo.

También, a partir del 1 de enero: Los jugadores retirados recibirán beneficios adicionales, incluyen mucho mejores cuidados de salud, algo que ambas partes querían.

Se desconoce cuándo es que se completará el proceso. Podría tomar algo de tiempo, dado el tamaño del documento y la complejidad del lenguaje involucrado. Pero la parte importante ya pasó.

"Me alegra que se haya resuelto", dijo el escolta de Chicago, Dwyane Wade esta semana, mientras los jugadores se preparaban para oficializar su voto. "Se hizo de la manera correcta".