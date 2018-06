Oscar Robertson: ¿Dónde están los jugadores blancos?

SANTA MONICA, California, EE.UU. (AP) — Oscar Robertson felicita a los jugadores de la NBA por su activismo social, pero el miembro del Salón de la Fama se pregunta por qué no hay más atletas blancos entre los que se pronuncian públicamente.

Robertson recibió el premio a la trayectoria de manos de Charles Barkley y Kareem Abdul-Jabbar en la entrega de los Premios NBA el lunes por la noche.

Robertson es el líder en triples dobles. Su juicio antimonopolio contra la NBA dio inicio a la agencia libre para los jugadores, lo que Robertson considera su asistencia más importante.

El ex base de 79 años dijo que es hora de que los jugadores hablen públicamente de política y educación.

“Pero lo que realmente me molesta es, ¿dónde están los jugadores blancos cuando sucede todo esto?”, se preguntó tras las bambalinas. “Este no es un problema de los jugadores negros. Uno lo ve en todas partes”.

Su carrera de jugador en la secundaria y la universidad sufrió mucho por el racismo.

“Pero parece que lo que tenemos hoy en un sistema en que no se quiere que los jugadores hablen”, dijo. “Hace años no decían nada porque no podían decir nada. Pero ahora espero que todos, blancos y negros, se junten. Incluso en el fútbol americano”.

Robertson aludía a los jugadores de la NFL que pusieron rodilla en tierra o se sentaron en silencio durante la ejecución del himno nacional en protesta contra la brutalidad policial y la desigualdad racial.

“¿Qué creen ustedes que sucederá cuando el sindicato se enfrente a los dueños?”, dijo. “¿Creen que se arreglará fácilmente? Nada de eso. Va a ser un lío total”.