Pau Gasol declina opción, pero renovaría con Spurs

Pau Gasol declinó la opción de su contrato para la próxima temporada con los Spurs de San Antonio, pero es poco probable que termine en otro equipo.

El ala-pivot español renunció a la opción de 16 millones de dólares el martes, con el fin de firmar un acuerdo a largo plazo con los Spurs, el cual ayudaría a la franquicia tener margen de maniobra para fichar en la agencia libre, informó a The Associated Press una persona al tanto de la situación. La persona pidió no ser identificada debido a que los Spurs no han comunicado oficialmente la transacción.

Gasol firmó un contrato de dos años por 30 millones el pasado verano. Promedió 12,4 puntos, 7,8 rebotes y 1,1 tapones en 25.4 minutos por partido con los Spurs, a veces de titular y en otra saliendo de la banca. San Antonio ganó 61 partidos y perdió ante los Warriors de Golden State en la final de la Conferencia del Oeste.

Yahoo Sports fue el primer medio en informar sobre la decisión de Gasol.

Siempre considerado como el tipo de pieza que encaja en el estilo ofensivo fluido del entrenador Gregg Popovich, uno que favorece a jugadores versátiles internacionales, Gasol le dio otra dimensión a su juego en su primera temporada en San Antonio. Tuvo el mejor registro de acierto en triples de su carrera, de 53.8 por ciento, e intentó 1,6 por partido, todo para darle más espacio a LaMarcus Aldridge bajo la pintura. Su porcentaje en tiros de campo, de .502, fue su mejor desde 2010-11 y no ocultó que estaba a gusto con los Spurs.

“Cumplió con todas nuestras expectativas”, dijo Popovich en marzo. “Nada de sorpresa. Está tirando triples más que nunca. Esa es la mayor diferencia. No era algo que esperábamos”.

Y con su decisión el martes, Gasol podría facilitar a que el equipo tenga más recursos monetarios para lo que se vislumbra un intenso mercado de agentes libres, a partir del 1 de julio.

Tras quedar segundos en la Conferencia del Oeste, los Spurs fueron barridos por los Warriors en los playoffs. La lesión del tobillo que sufrió el estelar alero Kawhi Leonard afectó en demasía al equiipo en la serie contra Golden State. Pero San Antonio sabe que necesita reforzarse para tratar de darle alcance a la constelación de estrellas de los Warriors.

Los Spurs deberán hacerse otras transacciones, pero lo de Gasol es el primer paso para abrir suficiente margen en su tope salarial y así añadir a un agente libre de renombre. Y aunque reducirán el salario anual de Gasol, el acuerdo le daría estabilidad laboral a un jugador cerca de cumplir los 37 años y que entra al ocaso de su carrera.