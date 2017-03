Peleas internas en la familia Buss por el control de Los Angeles Lakers

Una batalla detrás del escenario por el control de Los Angeles Lakers de la NBA se hizo pública este viernes cuando el abogado de Jeanie Buss dijo haber desmontado los planes de sus hermanos Jim y Johnny para expulsarla como controladora del club.

Jeanie Buss, que heredó el manejo del equipo tras el fallecimiento de su padre Jerry Buss, se presentó en la corte el jueves para buscar una orden de restricción temporal que impidiera a los hermanos celebrar una reunión la próxima semana para elegir un nuevo consejo de administración para la franquicia angelina.

Según documentos judiciales, los hermanos propusieron una junta de cuatro directores, pero no la incluyeron a ella, que de no estar en el consejo no podría continuar como dueña principal al control del equipo, como se describe en el fideicomiso familiar establecido por su difunto padre.

Jerry Buss falleció en 2013 a la edad de 80 años.

Los hermanos retiraron el pedido el viernes, pero el abogado de Jeanie Buss, Adam Streisand, le dijo a Los Angeles Times que no esperaba que eso fuera el fin del asunto.

"Este es sin duda el comienzo y no el fin del juego", dijo Streisand al periódico. "No tienen un asidero legal para seguir adelante, esta es una estrategia legal condenada al fracaso".

Hace dos semanas, Jeanie Buss sacudió a la gerencia de los Lakers al despedir a su hermano Jim Buss como vicepresidente de operaciones de baloncesto y al gerente general Mitch Kupchak, mientras contrataba al ex Lakers, Earvin "Magic" Johnson como presidente de operaciones de baloncesto.

Al anunciar los movimientos, dijo que Johnson -que llevó a los Lakers a cinco títulos de la NBA en la década de 1980- estaría a cargo de todas las operaciones de básquetbol y reportaría directamente a ella.

Los Lakers han ganado 16 títulos de la NBA, cinco en la era "Showtime" de Johnson y otras cinco bajo el superastro Kobe Bryant, de 2000-2010, pero su registro actual de 19-42 está empatado con el segundo peor en la liga.