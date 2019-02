Pelicans despiden a su gerente tras fiasco por Anthony Davis

NUEVA ORLEÁNS (AP) — Los Pelicans despidieron al gerente general Dell Demps y pusieron en marcha el proceso de encontrar un ejecutivo que le devuelva la tranquilidad al equipo tras el fiasco provocado por el pedido de canje que planteó su astro Anthony Davis, informó una persona al tanto de la decisión.

La persona habló el viernes con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el club no ha comunicado el despido. Demps no respondió de inmediato a consultas.

El despido de Demps se da luego que Davis anunció a fines de enero que renovaría con Nueva Orleáns y pidió que le traspasaran a un equipo candidato al título. A Davis le queda otra temporada más en su contrato tras la actual y la fecha límite de canjes de esta campaña acaba de pasar, lo que implica que no podrá traspasado hasta el verano.

Si es contratado de inmediato, el gerente general deberá supervisar el próximo draft y decidir la continuidad del entrenador Alvin Gentry, por ahora al frente.

Davis fue la primera selección del draft de la NBA en 2012 y ha sido convocado para el Juego de Estrellas en seis de sus primeras siete temporadas. El equipo interesado deberá desprenderse de talento considerable por obtener sus servicios, piezas que deberán marcar el rumbo de los Pelicans en las próximas temporadas.

Demps fue nombrado como gerente general de Nueva Orleáns en el verano de 2010 y los Pelicans se clasificaron a los playoffs tres veces durante su mando. Solo una vez lograron avanzar a la segunda ronda.

Los Pelicans tienen marca de 26-33 en la pausa por el Juego de Estrellas y tienen escasas probabilidades de acceder a la postemporada de la Conferencia del Oeste esta campaña.

El último partido de Demps como gerente fue la noche del jueves, en la victoria 131-122 ante Oklahoma City que quedó en segundo plano cuando Davis se marchó de la arena en pleno partido tras sufrir una lesión en el hombro derecho. Davis fue visto al irse durante el segundo tiempo, acompañado por su agente Rich Paul, para someterse a una resonancia magnética que arrogó que el jugador sufrió un contusión en el hombro