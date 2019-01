Peralta reconoce errores, pero dice que todo se usó para promover el baloncesto

Carlos Araúz, tesorero de la federación, sobre el cheque de PANEPORTES a nombre de la Fumigadora SST Services:

“Estabámos en pininos cuando se realiza el torneo, nos tocó traer 18 delagaciones de afuera, de Bocas Del Toro, Darien, etc. Que nos elevó los costos. Tuvimos varias empresas que deicieron hacer una fusión entre ellas y ellas suministrar la factura fiscal. Fueron 216 atletas más entrenadores y chaperón".

"Estamos aquí para reconocer nuestra inexperiencia, esta empresa nos facilita el trámite fiscal, porque había mucha informalidad, y lo que hicimos fue tratar de organizar el torneo a través de un vehículo que tuviera la capacidad de presentar facturas al estado. Cada centavo fue para este torneo ínter colegial".

Jair Peralta: "La factura está en la contraloría y no tenemos problema en presentárselas. Le podemos enseñar la copia con mucho gusto”.

Aclararon que dicho torneo, se realizó desde el 23 al 28 de octubre 2015.

Juan Carlos Arjona, miembro de la junta directiva, s obre las denuncias de entrenadores distritoriales : “Con Vicente "Gallo" Duncan manejábamos una buena comunicación con él y no sé de dónde sale esto. Sobre los otros entrenadores, tenemos un organigrama y solo podemos apoyar a los que están dentro del organigrama, no puedo darle recursos a un entrenador que no tenga licencia FIBA”.