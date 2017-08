Quinteto Nacional intensifica preparación pensando en fogueos y el FIBA AmeriCup

La selección de baloncesto de Panamá dirigida por el español Manuel Hussein intensificó su preparación en el gimnasio de la ACP con miras a los fogueos en México y la FIBA AmeriCUP 2017 a finales de agosto en Uruguay.

El quinteto panameño hizo énfasis en el trabajo defensivo, ofensivo y transiciones que eran observadas atentamente por Hussein que cada vez que algo se hacía mal paraba la práctica para dar indicaciones.

" Estamos mejorando poco a poco, pero no es lo esperado debido que por diversas razones no he podido trabajar con el equipo completo", dijo el coach que agregó que Gary Forbes no asistió a la práctica del martes por problemas estomacales, José Montenegro por conjuntivitis y Luis Henríquez que tuvo que viajar a Puerto Rico a resolver algunos asuntos personales.

Con relación a los fogueos frente a la selección de México en el DF el 18 y 19 de agosto para lo cual deben viajar el día 17 el técnico comentó que la idea es ver el desenvolvimiento de los jugadores y que el resultado es secundario.

Los jugadores que practicaron en la mañana fueron Eugenio Luzcando, Ernesto Oglivie, Joel Muñoz, Josimar Ayarza, Jonathan King, Iverson Molinar, Jamaal Levy, Tony Bishop y Javier Carter.

El quinteto nacional volverá a entrenar el miércoles y posiblemente el jueves dependiendo la hora del viaje a México.