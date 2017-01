Seleccionado panameño de baloncesto con fuerte lesión en un ojo tras golpe

El seleccionado nacional de baloncesto con Panamá, Akil Mitchell, sufrió una lesión catalogada como escalofriante en la liga de Nueva Zelanda.

Transcurrían los últimos minutos del partido entre New Zealand Breakers y los Cairns Taipans, cuando el alero panameño sufrió un golpe en su ojo izquierdo buscando un rebote, cayendo sobre la pintura y quejándose fuertemente de dolor.

Hasta ese momento parecía un golpe de los 'usuales' que se podrían dar dentro de un partido de baloncesto, sin embargo, lo peor vendría cuando imágenes mostraron que su ojo se había salido de la órbita, algo de gran impacto en cualquier situación.

Se pensó que podría incluso perder el ojo tras este grave golpe. Pese a ello, la asistencia médica fue rápida y no fue de lamentar.

El jugador que participó en el Centro Basket 2016 con Panamá aseguró horas después en su cuenta oficial de Twitter que se encuentra en casa y 'viendo bien'.

👀... too soon? Lol thanks for all the love, well wishes, and prayers tonight. I'm home and seeing fine, more tests tomorrow