635x357 Silver a dueños de equipos NBA: Controlen descanso de astros. TIM REYNOLDS (Associated Press)

MIAMI (AP) — El comisionado de la NBA, Adam Silver, envió el lunes un informe a la junta de gobernadores de la liga que califica la iniciativa de los equipos para dar descanso a sus titulares en algunos juegos como "un asunto extremadamente importante para nuestra liga" y presiona a los propietarios para que se impliquen más en el proceso de toma de decisiones.

Silver dijo además a los dueños de los equipos que este tema se discutirá en reuniones de la liga el proximo mes, después de que juegos televisados para todo el país en sábados consecutivos perdiesen importancia por no alinear a los astros.

"Decisiones de este tipo (...) pueden afectar a aficionados y socios comerciales, afectar a nuestra reputación y perjudicar la percepción de nuestro deporte", escribió Silver en su informe, obtenido por The Associated Press. "Con tanto en juego, simplemente es inaceptable que los dirigentes no estén implicados o que deleguen la autoridad en la toma de decisiones sobre estos asuntos a otros en sus organizaciones".

ESPN.com fue el primero en informar sobre el contenido del reporte.

La rotación de jugadores cobró más protagonismo si cabe después de que equipos como Golden State y Cleveland — los dos últimos campeones de la NBA — decidieran recientemente dar descanso a sus superestrellas en partidos televisados a nivel nacional. Los aficionados se han quejado en algunas ocasiones de que pagan un precio elevado para ver a los jugadores de más nombre y que al llegar al estadio se enteran de que no saltarán a la cancha.

Este asunto tampoco sienta bien a las televisoras, que en la última negociación pagaron 24.000 millones de dólares a la NBA por los derechos para emitir los juegos.

"Recuerden también que según las leyes actuales de la liga, los equipos deben notificar a la oficina de la liga, a su oponente y a los medios inmediatamente después de decidir que un jugador no participará en un partido por descanso", apuntó Silver. "El incumplimiento de estas normas resultará en multas significativas".

Los Warriors decidieron dejar en la banca a Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green y Andre Iguodala en su choque contra San Antonio el 11 de marzo. El técnico Steve Kerr dijo que lo hizo en respuesta a un calendario draconiano que incluyó ocho enfrentamientos en ocho ciudades diferentes en 13 días.

En Cleveland, LeBron James, Kyrie Irving y Kevin Love descansaron contra los Clippers de Los Ángeles el sábado, aunque Irving y Love acaban de recuperarse de lesiones recientes.

Este no es un problema nuevo, pero Silver destacó un aumento en la frecuencia con que se produce este año.

En la temporada 2012-2013, San Antonio fue sancionado con 250.000 dólares por el entonces comisionado de la NBA David Stern tras la decisión del entrenador Gregg Popovich de enviar a Danny Green, Tim Duncan, Tony Parker y al argentino Manu Ginóbili a casa para descansar el 29 de noviembre de 2012, en lugar de alinearlos contra Miami en el último juego de una gira de seis.

Silver ha señalado que la liga está muy concienciada con la necesidad de los jugadores de descansar lo máximo posible para jugar a su mejor nivel y evitar lesiones. La competición regular comenzará antes la próxima temporada para reducir el número de juegos consecutivos y las seguidillas de cuatro partidos en cinco noches que disputan ahora.