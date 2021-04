Spoelstra logra victoria número 600, Heat vence a Spurs

Erik Spoelstra logró una victoria histórica y no fue fácil.

Jimmy Butler anotó 29 puntos, Bam Adebayo anotó 21 y el Miami Heat tuvo una racha de 17-0 en la segunda mitad antes de aguantar tarde para vencer a los San Antonio Spurs 116-111 el miércoles por la noche.

Fue la victoria número 600 en temporada regular para Spoelstra, lo que lo convierte en el entrenador número 27 en la historia de la NBA en ganar tantos y solo el sexto entrenador en hacerlo con una franquicia. Agradeció al presidente del Heat, Pat Riley, y al socio gerente general, Micky Arison, por la oportunidad.

“Es una lección de humildad”, dijo Spoelstra. “Obviamente, siempre pienso en Pat y Micky por tener esta increíble oportunidad de poder entrenar con esta franquicia. Siento una gran responsabilidad de hacerlo de la manera correcta para algo que comenzaron y crearon ".

El Heat (33-30) siguió siendo el No. 7 en la Conferencia Este, empatado con el No. 6 Boston (33-30) y ahora un juego detrás del No. 5 Atlanta (34-29).

"Sé que si ganamos, eso se ocupará de todo", dijo Butler.

Adebayo agregó 11 rebotes para Miami, que obtuvo 18 puntos de tres jugadores: Kendrick Nunn, más los reservas Goran Dragic y Dewayne Dedmon. Dragic tuvo siete asistencias, lo que le dio 2,004 en su carrera en Miami y lo empató con el dos veces campeón de la NBA Mario Chalmers en el tercer lugar en la historia del equipo.

Dejounte Murray anotó 22 puntos, 10 rebotes y 11 asistencias para los Spurs, que no contaron con el escolta titular Derrick White, quien se espera que se pierda el resto de la temporada por un esguince de tobillo. DeMar DeRozan anotó 20 para los Spurs, que consiguieron 18 de Lonnie Walker IV, 14 de Keldon Johnson, 13 de Rudy Gay y 11 de Devin Vassell.

Los Spurs se mantuvieron en el noveno lugar en la carrera de la Conferencia Oeste, de lleno en la mezcla de play-in.

"Tenemos que seguir acercándonos, más fuertes y obtener más victorias", dijo Walker.

San Antonio lideró por siete al final del tercero, pero Miami anotó los siguientes 17 puntos, los dos últimos llegando a abrir el cuarto, y terminó una barrida de dos juegos sobre los Spurs en la temporada por cuarta vez.

"Me encanta este grupo", dijo el entrenador de los Spurs, Gregg Popovich. “Pueden pasar por un mal período durante tres o cuatro o cinco minutos, pero siguen jugando. No se rinden y solo estamos tratando de reducir los errores, obtener más experiencia para algunos muchachos y está dando sus frutos de manera lenta pero segura ".

CONSEJOS

Spurs: Walker, quien jugó para la Universidad de Miami, había logrado solo 16 puntos en tres juegos anteriores contra el Heat, y solo dos en su único juego en Miami como profesional antes del miércoles. ... Los Spurs cayeron a 18-11 como visitantes, empatados con Denver en el segundo mejor lugar de la NBA. Solo Phoenix (20-9) está mejor fuera de casa.

Heat: Victor Oladipo (rodilla) se perdió su undécimo juego consecutivo y Tyler Herro (dolor en el pie derecho) se perdió su tercero consecutivo, pero está progresando, dijo Spoelstra. "En lo que respecta a cualquier cosa estructuralmente (incorrecta), lo tiene claro", dijo Spoelstra. ... Miami tiene dos días de descanso después de un juego por primera vez desde que no jugó el 9 y 10 de abril ... Butler falló su único intento de 3 puntos y ahora tiene 0 en sus últimos 11 desde más allá del arco.

CLUB 600

Spoelstra se unió a un grupo muy pequeño con la victoria histórica. Los únicos otros entrenadores que ganaron 600 partidos con una franquicia: Popovich con los Spurs (1,308), Jerry Sloan con Utah (1,127), Red Auerbach con Boston (795), Red Holzman con Nueva York (613) y Phil Jackson con Los Ángeles Lakers (610).

EL TIEMPO DE VASSELL

Con White fuera, Vassell tuvo su segunda apertura y Popovich dijo que esto aceleraría el crecimiento del novato. "Cuando tiene minutos, ha jugado bien", dijo Popovich. “Cuando tiene menos minutos, creo que la parte de novato sale en la que probablemente tiene más prisa, probablemente presiona un poco. ... En esta situación, tendrá más minutos y por eso espero que se desarrolle muy bien ”.

MAL FUNCIONAMIENTO DEL ARMARIO

Dedmon necesitaba cambiarse de camiseta en el segundo cuarto, no por sudoración, sino por ortografía. Dedmon salió a la cancha con una camiseta con el nombre "DEDMAN" en la espalda. Se recuperó una camiseta nueva, y cuando Dedmon regresó estaba en una camiseta que tenía la ortografía correcta de su apellido.