Turquía niega entrada al país a 2 jugadoras de WNBA

Las jugadoras de la WNBA Emma Cannon y Brionna Jones no recibieron visas para entrar a Turquía con su club ruso esta semana, a raíz de una disputa diplomática entre Estados Unidos y Turquía.

Ambas jugadoras dijeron el martes a The Associated Press que estaban en el aeropuerto de Moscú cuando el presidente de su equipo les dijo que no podrían viajar a Turquía. Cannon y Jones juegan con el equipo ruso Nadezhda durante el invierno para complementar sus ingresos de la liga estadounidense.

Estados Unidos suspendió el domingo la emisión de visas a ciudadanos turcos que quieren visitar o estudiar en Estados Unidos, después que Turquía arrestó a un empleado del consulado estadounidense la semana pasada por cargos de espionaje.

Turquía suspendió de inmediato la emisión de visas en Estados Unidos como respuesta.

“Creo que esta situación afectará a muchos equipos a la larga”, dijo Cannon en un mensaje de texto. “No estoy contenta por perderme mi primer partido de la Euroliga, y por no poder ayudar a mis compañeras. Pero esto va más allá del básquetbol, así que voy a apoyar al equipo y estaré lista para el próximo partido”.

Cannon juega con el Mercury de Phoenix y Jones con el Sun de Connecticut en la WNBA.

Hay varias basquetbolistas estadounidenses en clubes turcos, pero esas ya tenían visas y estaban en el país antes de que empezara la disputa diplomática.