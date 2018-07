Vince Carter, con 41 años, pacta con los Hawks

ATLANTA (AP) — El eterno Vince Carter es la más reciente adición de los remozados Hawks de Atlanta.

Carter, de 41 años, pactó un contrato de un año y 2,4 millones de dólares con los Hawks, informó una persona al tanto de las negociaciones. La persona habló con The Associated Press con la condición de no ser identificada debido a que el acuerdo no ha sido anunciado.

Carter recibirá el salario mínimo para un veterano y llega para su liderazgo en un equipo en transición y que afronta su primera temporada con el técnico Lloyd Pierce.

El jugador más longevo de la NBA, Carter viene de una campaña en la que promedió 5.4 puntos y solo17.7 minutos por partido. Fue titular en apenas cinco partidos con Sacramento.

La próxima será su 21ra temporada y con su octavo equipo en la liga. Fue seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas y promedia 17.7 puntos por carrera.

Carter fue el Novato del Año con Toronto en 1999. Luego de ocho temporadas con los Raptors, fue canjeado a Nueva Jersey en 2004 y también ha jugado con Orlando, Phoenix, Dallas, Memphis y los Kings.

Carter se incorpora a un renovado plantel de Atlanta tras el canje de la semana pasada en la que el armador alemán Dennis Schroder y el alero Mike Muscala pasaron a Oklahoma City. Los Hawks obtuvieron a Carmelo Anthony, quien será dado de baja para que pueda firmar con otro equipo.

Los Hawks adquirieron al base Jeremy Lin para que trabaje con Trae Young, el primero de los tres jugadores que Atlanta tomó en la primera ronda del draft. Los otros fueron el escolta Kevin Huerter y el alero Omari Spellman.

Atlanta quedó en el último puesto de la Conferencia del Este la pasada temporada.