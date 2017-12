635x357 Warriors entrenan en Miami con luces apagadas. TIM REYNOLDS (Associated Press)

MIAMI (AP) — Golden State realmente puede apagar las luces, o al menos jugar con las luces apagadas.

La práctica de tiro de los Warriors previo al partido en Miami el domingo continuó pese a que durante los últimos cerca de 15 minutos todas las luces de la arena se apagaron. Algunas de las lámparas del recinto estaban prendidas, pero no las de la cancha.

Decididos, los Warriors siguieron disparando. Y debido a que se trató de los Warriors, muchos de los tiros fueron certeros.

"Esta es la primera vez", declaró el base de los Warriors Stephen Curry. "Un poco bueno, creo, una prueba a la memoria. Uno apenas podía ver el aro, saber en qué zona de la cancha se encontraba, pero es una experiencia un tanto diferente porque no uno no la vive diariamente. Así que estuvo bastante bien".

Las luces se apagaron cerca del final de la sesión, cuando el entrenador Steve Kerr atendía a los reporteros y los Warriors practicaban sus tiros, principalmente triples. Algunos de los jugadores de Golden State gritaron enojados. Hubo al menos un tramo en el que un grupo de un extremo de la cancha acertó ocho tiros de larga distancia consecutivos pese al desafío de visibilidad.

No se trató de un apagón: el sistema de sonido de los Warriors siguió funcionando, pero con canciones sobre Miami como "Conga", de Gloria Estefan y “Take It To Da House", de Trick Daddy.