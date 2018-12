Los Warriors sobreviven a los Kings y los Celtics ganan su octavo al hilo en la NBA

Los Golden State Warriors, con un triple final del escolta Klay Thompson, sobrevivieron este viernes a los Sacramento Kings, a los que derrotaron 130-125, mientras los Boston Celtics aplastaron 129-108 a los Atlanta Hawks y sumaron su octavo triunfo al hilo en la NBA.

Además, el griego Giannis Antetokounmpo firmó 44 puntos y los Milwaukee Bucks vencieron 114-102 a los Cleveland Cavaliers.

Los Warriors se marcharon al descanso con una ventaja de 12 unidades (76-64), pero un fuerte arreón de los Kings los puso por delante incluso con una renta de 10 puntos en los compases finales.

Sin embargo, un parcial de 17-2 para los visitantes en los tres últimos minutos dio el definitivo triunfo a los vigentes campeones.

Stephen Curry sumó 35 tantos, Kevin Durant 33 y Klay 27, combinándose para 95 entre los tres.

Por Sacramento, que acarició la victoria, el base De'Aaron Fox se quedó en 25, el escolta Buddy Hield en 27 y el pívot Willie-Cauley Stein con 22 y 11 rebotes.

- Celtics y Antetokounmpo, imparables -

En la otra conferencia, y gracias a su triunfo, los Celtics tienen la mejor racha en activo de la liga tras un inicio de campaña decepcionante. Sin embargo, este viernes, en casa, no tuvieron problemas para pasar por encima de unos Hawks que penan por la tabla.

Cinco jugadores de Boston superaron la decena de tantos, con el base Kyrie Irving con 24, Jayson Tatum con 22 y Marcus Morris con 20, y los locales pudieron descansar a sus titulares durante todo el último periodo.

No en vano, ya ganaban por 23 tras los primeros 12 minutos (42-19) y, en el tercer parcial, sellaron un nuevo registro de 41-26 para permitirse entrar en el último cuarto con el choque resuelto.

Así, los Celtics se quedaron en el quinto lugar del Este, con un récord de 18-10, mientras Atlanta es penúltimo, con un balance de 6-22.

"Hemos estado jugando bien en los últimos partidos. Simplemente, salir con ritmo, actitud y marcando el tempo", explicó Morris, autor de seis de los 19 triples de los suyos.

Mientras, en Cleveland, Antetokounmpo no tuvo piedad de los Cavaliers y, con 44 puntos, igualó la mejor marca de su carrera.

"Obviamente tuvo un partido monstruoso. Estuvo ultra-agresivo. Es un competidor, quiere ser genial", dijo su entrenador Mike Budenholzer.

El griego es uno de los favoritos a hacerse con el premio al MVP luego de tener a sus Bucks en la segunda posición del Este (19-9), certificar su vigésimo doble-doble este año y firmar promedios de 25,9 tantos, 13,1 rebotes y 6 asistencias en lo que se lleva de campaña.

"En un punto del partido te das cuenta de que has anotado mucho así que miras al marcador pero, normalmente, no me centro en ello", señaló tras la contienda.

Frente a los de Ohio, el europeo aportó también 14 capturas y ocho pases decisivos y estuvo perfectamente acompañado por el pívot de origen cubano Brook López (19) y el base Eric Bledsoe (16).

En otros encuentros de la velada, los Knicks batieron 126-124 a los Hornets, los Nets 125-118 a los Wizards, los Pacers 113-101 a los Sixers, los Heat 100-97 a los Grizzlies, los Nuggets 109-98 a los Thunder con 16 puntos del español Juancho Hernangómez y los Blazers 128-122 a los Raptors.