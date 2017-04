El alero argentino Andrés Nocioni se retirará al final de la temporada

El alero argentino del Real Madrid Andrés Nocioni anunció este lunes su retirada del baloncesto al final de la presente temporada, "compitiendo en el más alto nivel de Europa y en un club de máxima jerarquía mundial".

"Me retiro. Me voy antes de que me echen", afirmó el 'Chapu' Nocioni en su cuenta oficial de Twitter. "Viví como jugué. Fui siempre honesto y entregué mi corazón en cada club en que estuve; todos los días, todas las prácticas, todos los partidos", apuntó.

"En el camino he cumplido muchos sueños. Sueños que ni me imaginaba concretar cuando comencé a jugar en Ceci de Gálvez", escribió el alero, de 37 años.

"Yo tenía como aspiración máxima llegar a Europa y no solo lo concreté, sino que además sumé una etapa en la NBA. No quiero ponerme nostálgico en esta carta, pero es imposible no mirar en retrospectiva y sorprenderme tirando en un arito todo roto de mi ciudad", añadió uno de los miembros de la generación dorada del básquetbol argentino junto a los Manu Ginóbili, Luis Scola o Carlos Delfino.

"Llegué más lejos de lo que esperaba. Compartí camiseta con alguno de los mejores jugadores del mundo. Y me enfrenté con muchos otros a los que veía en fotos. Me descubrí en lo más alto de un podio olímpico con la camiseta que más quise, en una tarde que jamás olvidaré. Grité, sufrí, festejé, lloré: crecí. Nunca me entregué", añadió Nocioni.

En el amplio palmarés del alero argentino figuran la medalla de oro olímpica en los Juegos de Atenas de 2004, así como el bronce cuatro años más tarde en los de Pekín-2008, además del oro en el Mundial de baloncesto de Estados Unidos-2002.

Nocioni compitió en los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro-2016, donde Argentina cayó en cuartos de final del torneo ante Estados Unidos, partido tras el cual anunció que dejaba la selección albiceleste tras 15 años en ella.

"Hasta acá hemos llegado, amigos. Ha sido un camino largo, repleto de piedras, luces, empeño y también grandes satisfacciones. Pero de algo estoy seguro: valió la pena transitarlo", concluyó este lunes el jugador argentino al anunciar su próxima retirada definitiva.