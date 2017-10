El quinteto nacional con importantes compromisos a final de año

Compromisos de suma importancia sostendrá la selección de baloncesto de Panamá a finales de año tanto para el Mundial China 2019 y los Juegos Centroamericanos ya que para los Bolivarianos se decidió no asistir.

El presidente de la FEPABA, Jair Peralta, manifestó a RPCTV.COM que el nuevo sistema de competencia no permite entrenar tres meses antes como era costumbre ya que ahora se debe hacer el llamado 5 días antes de la primera fecha clasificatoria y sobre eso estará practicando el técnico Manuel Hussein.

Panamá que está en el Grupo A del FIBA Américas enfrentará como visitante a Uruguay el 23 de noviembre y luego el 26 del mismo mes recibe a Argentina. Con Paraguay que es el otro integrante del grupo tocará enfrentarlos en febrero de 2018.



" El coach Manuel Hussein estará pronto en Panamá para ver la jornada inaugural de la LPB para ver que hay a nivel local y hacer la convocatoria. Esperamos tener un equipo fuerte y competitivo para pasar a la siguiente ronda", comentó Peralta.

Con relación a los jugadores que podrían integrar el quinteto nacional, el directivo dijo que están haciendo algunos arreglos con FIBA para ver si pueden jugar con Panamá como nativos los hermanos Haskins (Trevor y Tyler que juegan con los Correcaminos) y CJ Rodríguez el armador de los Caballos.

Centroamericanos si, Boliviarianos no

Por otro lado, el presidente de la FEPABA confirmó que Panamá participará en los Juegos Centroamericanos a realizarse del 3 al 17 de diciembre en Managua, Nicaragua, no así en los Boliviarianos que son del 11 al 25 de noviembre en Santa Marta, Colombia.

" Tenemos las manos llenas y no podemos abarcarlo todo porque podemos quedar mal, viendo que los Bolivarianos no clasifican a nada decidimos enfocarnos en los Centroamerricanos en diciembre y tener más participación de jugadores de la LPB", finalizó el ex seleccionado nacional.